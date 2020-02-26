Влада наполегливо вбиває в голови населення мантру, що у росіян якесь особливе почуття гордості за велич Батьківщини. І у деяких інших народів любов до Батьківщини трапляється, але у нас так сильно, що життя без неї не уявляють. Навіть у мирний час — Батьківщина або смерть!

Посварилися з ЄС. Пояснення, що ми їм пропонували тісне співробітництво від Лісабона і до Тихого океану, і навіть в НАТО готові були інтегруватися, а вони відмовилися. А як же всі інші країни колишнього соцтабору? А більша частина колишніх радянських республік чому живе в світі та співробітництво з ЄС? Відповідь одна: вони не претендують на особливу роль у партнерстві, вони ж не вимагають рівності між собою і всім Європейським союзом. А ми не можемо стати однією з багатьох країн в ЄС.

А чому ми не можемо? Чому не можемо мати ті ж права, як Німеччина, Франція, Польща чи Естонія? А тому, пояснюють нам, що менталітет нашого народу не дозволяє. У нашого народу особлива гордість за велич Держави. Вони всі маленькі або звичайні. А ми великі! Причому і територіально, і — що особливо важливо — духовно. Ну і ракети.

У мене гордість не страждає, якщо якась інша держава не визнає мою країну великої. Не визнає і добре, це їх турботи, мені-то яка справа. У мене гордість не страждає, навіть якщо деякі держави не визнають за Росією головної ролі у перемозі над фашизмом. Ну, не визнають, це їхні проблеми, нехай це буде на їх совісті.

У мене гордість страждає, коли керівники моєї країни скрізь і постійно канючат, що Росію стримують, що проти Росії постійно плетуться змови, що Росія готова дружити, але від неї постійно відвертаються і штовхаються. Відвертаються від того, хто постійно чогось вимагає і, виходячи з якихось своїх міркувань, впевнений, що повинні дати. Штовхають того, необхідність в якому не бачать, але він настирливо напрошується на особливі дружні відносини. Ось від цього у мене гордість страждає.

У нас часто як приклад наводять Китай. Але він не завжди був таким могутнім, що з ним — як з Америкою — нікому неможливо не рахуватися. Я пам’ятаю час, коли у стосунках з Китаєм ми (а не вони!) були Старшим братом. Але я не пам’ятаю, щоб керівники Китаю періодично, на всіх міжнародних заходах, скаржилися, що Китай усе ображають і стримують. Та й зараз не загрожують нікого в ядерний попіл перетворити.

Крок за кроком вирішували і вирішують свої внутрішні проблеми, займалися своєю економікою, вкладалися у свою науку, створювали прийнятні умови для інвестицій та міжнародного співробітництва. Нікого не вчили, як правильно жити, і нікуди не псували своїми військами. І, ось, отримаєте — другий полюс світу.

Росія вже 30 років є самостійним суб’єктом світової політики. Але кремлівських в’язнів і населенцев (визначення Р. Павловського) накрив фантом колишньої величі і вони наполегливо вимагають, щоб їх сприймали як керівників і представників імперії під назвою СРСР. Принцип дії той же: не хочете поважати — змусимо боятися!

А внутрішніми проблемами займатися нецікаво. Конкурентна економіка, ефективна і доступна освіта і охорона здоров’я, створення мало-мальськи пристойного судової системи, інститути демократії замість мурзилок, місцеве самоврядування — це ж так довго, так клопітно. Приємніше Батьківщину любити і пишатися її величчю.

Тим більше 75 років Великої Перемоги наближається.