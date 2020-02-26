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Черепаха ограбила кота и рассмешила Сеть (видео)

26.02.2020

Коты славятся своей быстрой реакцией, но хитрая черепаха оказалась проворнее и рассмешила Сеть.

Об этом пишет Ридус.

Черепашка на видео, украла рыбу прямо у кота из-под носа, и со всех лап пустилась наутек. Несмотря на медлительность воришки, усатые не стали его останавливать – коты озадаченно наблюдали за самым необычным ограблением, какое им приходилось видеть в своей жизни.

Пользователи иронизировали над «сверхбыстрой» рептилией: «Ты не ты, когда голоден!», «Реактивная черепаха)))», «Молодец, кота спасает от ожирения…».

 

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