Черепаха ограбила кота и рассмешила Сеть (видео)

Коты славятся своей быстрой реакцией, но хитрая черепаха оказалась проворнее и рассмешила Сеть.

Об этом пишет Ридус.

Черепашка на видео, украла рыбу прямо у кота из-под носа, и со всех лап пустилась наутек. Несмотря на медлительность воришки, усатые не стали его останавливать – коты озадаченно наблюдали за самым необычным ограблением, какое им приходилось видеть в своей жизни.

Пользователи иронизировали над «сверхбыстрой» рептилией: «Ты не ты, когда голоден!», «Реактивная черепаха)))», «Молодец, кота спасает от ожирения…».