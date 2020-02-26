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В стиле 70-х: Мелания Трамп в красном кожаном пальто и модных очках отправилась в Палм-Бич (фото)

26.02.2020

Папарацци сфотографировали президентскую чету по пути к вертолету и после приземления в пункте назначения.

Мелания Трамап  всегда компонует свои образы исходя из последних тенденций моды. Как известно изделия из кожи сейчас на пике популярности, поэтому в гардеробе первой леди США обязательно должно было быть  пару-тройку трендовых вещей из модного материала.

Мелания и Дональд Трамп

Так, отправляясь в Палм-Бич, первая леди появилась перед папарацци в красном плаще в стиле 70-х, выполненном из эко-кожи известным французским брендом Herve Pierre. Дополнили яркий образ темно-синие туфли на устойчивом каблуке и квадратные солнцезащитные очки Saint Laurent. Любимая укладка с легкими локонами завершили аутфит.

Дональд и Мелания Трамп

Мелания Трамп

Мелания Трамп

Дональд появился в темно-синем костюме, белой рубашке, черном классическом пальто и галстуке в тон плаща Мелении.

Через некоторое время вертолет с президентом и его супругой приземлился в Палм-Бич. Там Мелания появилась в приталенном платье с ярким геометрическим принтом от бюджетного бренда Novis, которое дополнила белыми лакированными лодочками от  Christian Louboutin.

Мелания Трамп

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