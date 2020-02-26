Офіційно представлений великий і розкішний седан DS 9

Французький “мерседес” представлений з “благословенною” плагін-гібридною установкою.

DS 9 обіцяє стати найелегантнішим французьким автомобілем і водночас найбільш технологічним. З гібридною системою E-TENSE він може їздити взагалі без викидів СО2.

Третя модель марки DS слідує за ідеологією попередників – DS 3 Crossback та DS 7 Crossback, однак пропонує ще більше стилю та витонченої автомобільної краси. Майже п’ятиметровий седан має триметрову колісну базу, аби забезпечити максимальний простір і комфорт для пасажирів заднього ряду.

Система E-TENSE складається з бензинового турбомотора PureTech та одного електромотора, сукупною продуктивністю у 225 кінських сил, а також акумулятора ємністю 11,9 кВт/год. Батарея забезпечує DS 9 запас ходу на чистій електроенергії у 40-50 км та дозволяє використовувати на трасі тільки електромотор на швидкості до 85 км/год. Трасляція обертів на колеса покладена на 8-швидкісну автоматичну коробку передач. І це тільки перша версія DS 9, найменш потужна. Трохи пізніше французький виробник обіцяє вивести 250-сильну версію, а слідом – топовий 360-сильний седан.

Зовнішність глобальної версії DS 9 багато в чому повторює одноіменний бізнес-седан для китайського ринку, представлений майже півроку тому, а також перегукується з китайським Peugeot 508L. У Китаї ж новинку і збиратимуть. А вже звідти везтимуть до дилерів по усьому світу, включаючи навіть США. Старт продажів DS 9 у КНР призначений на другу половину 2020 року, а в Європі машини з’являться трохи пізніше. Ціни поки не оголошені.