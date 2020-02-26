Фейковый полицейский грабил киевлян

В Киеве осудили гражданина, который под видом полицейского совершал грабежи. Об этом сообщили 25 февраля в прокуратуре Киева.

Следствием было установлено, что в июле 2018 года ранее судимый гражданин склонил своего знакомого к преступной деятельности. Злоумышленники надели униформу, визуально напоминающую форму полиции, и вооружились газовыми баллончиками.

Около национального дворца искусств “Украина” на Большой Васильковской преступники остановили двух студентов и, представившись сотрудниками полиции. Потребовали предъявить вещи к досмотру. Когда студенты выложили телефоны, ноутбук и кошельки, злоумышленники забрызгали им лица слезоточивым газом, забрали вещи и скрылись.

Организатора преступного дуэта суд приговорил к лишению свободы сроком на 5 лет 7 месяцев. Личность подельника так же установлена. Он находится в розыске.