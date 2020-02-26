Катя Осадчая поделилась фото в откровенном красном платье

Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая часто надевает красные платья и один из последних случаев не стал исключением

На днях звезда опубликовала пост в Инстаграм, где позирует в длинном красном наряде, пишет Politeka.net. Это платье было с глубоким декольте, едва не доходившим длиной до пупка. Низ одежды был сделан из легкой ткани, из-за чего во время движения он будто летал.

Завершали образ Осадчей белые перчатки и красная шляпка, а также другие украшения. Она игриво хватала платья и кружилась перед фотографом.

“Украинский бал в Вене – уже в 23.30! Сегодня в эфире будут танцы-та-та-танцы 🇺🇦🇦🇹”, – подписала фото красотка.

За день пост собрал более 8000 тысяч лайков и много комментариев.

“Фон слева сильно портит”, “Кому на Украiнi жити добре ” переименуйте. Потому что не про высшее общество и богему, а про нуворишей.”, “Богемы нет здесь и близко противно смотреть когда страна нищая 😈😈😈😈”, “Просто😍😍😍😍😍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏Вау)))”, “Красиво жить не запретишь”, “Шикарный образ”, “Катюша,вы красавица!Всегда люблю на вас смотреть и слушать.С уважением”, “Это невероятно красиво 😍👏👍❤️”, “Красота”, “Похожа на главную героиню Ван Хельсинга👍”, “Катерина, вы великолепны. С удовольствием ждём эфир”, “Катюша выглядите роскошно”, “Вау”, “Очень интересное место, хорошая у Вас работа, люблю ее за все те платья 💗”, “Посмотрим как вы там по-баловались”, “Классные такие”, “А как же война как же надо страну защищать двойные стпн”, – написали пользователи сети.