В Україні відмінять плату за розмитнення авто: кого це торкнеться

Розмитнення автомобілів в Україні хочуть зробити безкоштовним для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, які мають I і II категорії інвалідності.

Зокрема, “ліквідаторам” хочуть дати право на ввезення на митну територію України машин, з моменту випуску яких пройшло не більше 7 років, для власного користування із звільненням від оподаткування митними платежами.

Така норма прописана у законопроекті №2277, який Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів порадив Верховній Раді схвалити за основу.

При цьому, чорнобильці, які скористалися правом безкоштовного розмитнення автомобілів втрачатимуть право на безоплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту в Україні.

Зазначається, що право користуватися розмитненою безкоштовно машиною матимуть не лише самі “чорнобильці”, але й члени їх родин (батьки, чоловік або дружина, діти, включаючи усиновлених). Нікому іншому передавати права на керування транспортним засобом не можна – хіба що за умови присутності власника.

Автори законопроекту вважають, що таке нововведення дасть змогу суттєво зменшити соціальну напругу в суспільстві, що викликана неможливістю з боку держави швидко забезпечити транспортними засобам безоплатно або на пільгових умовах осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до I та II категорій.