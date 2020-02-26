2019-nCoV: бомба планетарного масштабу

Але і це пройде. Китайці побоюються нової хвилі епідемії, а в світі посилюється неприязнь до жителів Азії. Як розвивається ситуація, породжена епідемією коронавіруса, в самій Піднебесній, Південно-Східної Азії, далекого Гватемалі та Західній Європі.

Залізничні квитки в Китаї зараз продають так, щоб йдуть у великі міста пасажирські поїзди були заповнені не більше ніж наполовину. Подібним чином формуються і авіарейси — літаки за рішенням влади не можуть літати переповненими. Організовуються спеціальні автобусні рейси у великі міста: схема їх відправки покликана по можливості не допустити великого скупчення людей на залізничних вокзалах і в аеропортах.

В умовах масового поширення смертоносного коронавіруса 2019-nCoV китайські власті вирішують зараз небачену в історії і вкрай небезпечну завдання — їм потрібно забезпечити по можливості безпечне повернення в мегаполіси неймовірної кількості робітників-мігрантів і студентів, які роз’їхалися звідти по країні на канікули з нагоди місячного Нового року. До теперішнього часу шляхом жорстких обмежувальних заходів у великі міста допустили лише близько 80 млн відпускників.

Число значне, але, за китайським масштабами, воно виглядає досить скромно: до кінця лютого і в березні в мегаполіси з провінції повинні повернутися ще 320 млн осіб. Вдумайтеся в цю цифру — вона порівнянна з усім населенням США!

Непомітні заражені

Система вуличної дезінфекції в Китаї. Фото: Zuma/TASS

Якщо конкретно, то до кінця нинішнього місяця передбачається привезти у великі центри 120 мільйонів чоловік, а в березні — ще 100 мільйонів студентів, а також 100 мільйонів робітників-мігрантів. Вони позбавлені прописки в містах, щоб не роздувати їх населення, але тим не менш життєво необхідні зосередженим там підприємствам. Серед цих людей, як багато хто підозрює, може бути чимала кількість заражених коронавірусом, що загрожує новою масштабною хвилею епідемії, яка з кінця грудня станом на 25 лютого вже забрала життя майже 2700 осіб.

Одна з особливостей котра стрясає Китай епідемії COVID-19 в тому, що на першому етапі зараження дуже часто протікає без симптомів. Іншими словами, температура у хворого спочатку не підвищується, немає нежиті та кашлю, що дозволяє йому легко проскочити через санітарні кордони.

Песимісти вважають, що таким чином у великі міста можуть непомітно проникнути мільйони носіїв коронавіруса.

Для новоприбулих, правда, встановлюється карантин на 14 днів — вони повинні провести його вдома, а місцева влада за цей час повинні переконатися, чи не захворів вчорашній відпускник. Але при китайських масштабах перевірити всіх неможливо, тим більше що багато свою хворобу приховують. Причина проста — далеко не всі хочуть опинитися в нашвидку збудованих бараках, де ізолюють уражених коронавірусом. Умови там, м’яко кажучи, не ідеальні — навіть не вистачає ліжок.

Пропуск в магазин — один на сім’ю

Китайська влада намагається виявляти переховуються від медицини: в гігантському місті Ханчжоу, адміністративному центрі охопленої епідемією провінції Чжецзян, з населенням понад 54 млн осіб аптекам, за даними японських журналістів,

заборонили продавати жарознижуючі ліки і засоби від кашлю. Мовляв, якщо захворів — йди в лікарню на аналізи, здавайся владі.

В інших місцях, наприклад, навіть пропонують грошову винагороду тим, хто добровільно при появі тривожних симптомів з’явився на обстеження.

На карантин у Китаї закриті цілі населені пункти чи мікрорайони у великих містах. Пропуск на вихід з квартир в магазин видається один на сім’ю і один раз на певну кількість днів. По інтернету гуляють страхітливі чутки про те, що подекуди хворим сім’ям наглухо забивають двері, а їжу по мотузках спускають з даху у вікно, хоча перевірити все це, ясна річ, не представляється можливим.

Більш виразно інше — епідемія відчутно трясе могутню економіку Китаю. Практично встали залізничні пасажирські перевезення через три тижні після 25 січня, у самий розпал канікул з приводу місячного Нового року, їх обсяги скоротилися на 82 відсотка в порівнянні з тим же періодом минулого року. Станом на середину лютого працювала лише одна третина з 183 китайських заводів по збірці автомобілів. Обсяг їх випуску впав більш ніж на мільйон штук у порівнянні з тим же місяцем рік тому. Правда, на цьому тижні ситуація покращилась: у КНР відновили виробництво всі чотири заводи японської корпорації Toyota, але вони працюють від сили на 50 відсотків потужності — через карантинних обмежень розірвані багато виробничі ланцюжки.

У лютому влада КНР не опублікували офіційну статистику зовнішньої торгівлі — в Токіо підозрюють, що цифри падіння показників імпорту та експорту були настільки значними, що їх вирішили притримати, щоб не нагнітати песимізм. Експерти зараз сперечаються лише про одне — наскільки впадуть темпи зростання економіки Китаю в першому кварталі 2020 року. У жовтні — грудні 2019 року вони становили 6 % від рівня того же періоду рік тому. Це і так були найнижчі темпи приросту ВВП з 1992 року. Проте в січні — березні, звичайно, все буде набагато гірше.

Хтось пророкує навіть скорочення ВВП, але більшість експертів поки сходяться на тому, що темпи зростання впадуть до позначки 3-4 відсотки від показників першого кварталу рік тому. Це буде тимчасовим скороченням або позначиться на ситуації всього майбутнього року, залежить тільки від того, як скоро китайським владі вдасться погасити епідемію. Є і супутня проблема: громадяни КНР і всі схожі на них уродженці сходу Азії зіткнулися з небувалою хвилею неприязні за кордоном.

Пригоди в Болівії і карантин у Сіетлі

Реакція на коронавірус в Токіо. Фото: AP/ТАСС

Група допитливих японських студентів на початку лютого собі на біду вирішила подивитися на одне з чудес світу — висохле солоне озеро Уюні, розташоване в Болівії на висоті 3600 метрів. Але дістатися до виблискує на сонці мети хлопцям не вдалося. Їх зупинила поліція і примусово помістила в інфекційний відсік місцевої лікарні. Причина була простою і принизливої —

болівійські влади погано відрізняють японців від китайців, яких там поголовно вважають рознощиками налякав увесь світ коронавіруса.

Історія зі студентами лише малий епізод істерично наростаючій у всьому світі хвилі страхів, дискримінації, а часом і відвертої ненависті до тих, хто має зовнішність уродженця Східної Азії. Бразильського юнака з родини японських іммігрантів, наприклад, викинули з метро в Ріо-де-Жанейро з криками: «Геть звідси, китайський рознощик інфекції!» Схожа історія трапилася і в метро Нью-Йорка — там невідомий накинувся з кулаками на китаянку в захисній масці, вимагаючи негайно покинути підземку. Любительське відео з цією сценою потрапило в соцмережі і мало, перепрошую за мимовільний каламбур, воістину вірусне поширення.

В американському Сіетлі повернулася з поїздки до КНР жінку (зовсім навіть не китайського походження) спробували виселити з знімною квартири, а коли це не вдалося — обклеїли двері саморобними плакатиками з написом «Вірусний карантин». Посольство Японії в Єгипті повідомило, що людей з східно-азійської зовнішністю відмовляються обслуговувати в магазинах Каїра, — їх приймають за небезпечних китайців.

У Сінгапурі на офіційному сайті досить жваво йде збір підписів під петицією з вимогою до уряду заборонити в’їзд у місто-держава всім без винятку громадянам КНР.

При цьому етнічні китайці, складові більшість сінгапурського населення, самі зазнають дискримінації за кордоном як «потенційні носії смертоносного коронавіруса».

Страхи і чутки

Японські студенти потрапили в неприємну історію не тільки в Болівії: у лютому групу учнів престижного токійського Університету Хітоцубасі на одній з вулиць Парижа оточив натовп молодих людей. Вони показували на переляканих японців пальцями і кричали: «Заражені! Йдуть заражені! Забирайтеся!» Студенти після цього вирішили не випробовувати долю, перервали поїздку, поміняли квитки і негайно повернулися в Токіо.

Але і в самій Японії все не так милостиво: в моду в місцевому твіттері увійшов хештег #Chinese-DontComeToJapan — «Китайці, не приїжджайте в Японію».

Під ним публікують всяку образливу нісенітницю про громадян КНР і поширюють неймовірні чутки. Наприклад, що коронавіруси прилипають до товарів, які надходять з Китаю, і таким чином можуть розповзатися по Японії. Чутки приносять «ефект» — з продуктових магазинів зникають вирощені в Китаї овочі, які раніше користувалися популярністю із-за дешевизни. Тепер їх погано купують: покупців лякають етикетки «Товар з КНР».

Багато жителів Росії, підозрюю, вважають, що китайці, японці і корейці — всі на одне обличчя. Проте жителі Токіо, наприклад, з першого погляду чудово відрізняють туристів з КНР — в минулому році їх кількість у країні перевищила 9,5 млн чоловік. По вулицях Токіо китайці часто бродять з масивними валізами на коліщатках, набиваючи їх місцевими товарами, які, судячи з усього, цінують за якість і відсутність підробок.

Японські торговці завжди були раді покупцям з КНР, які залишали в країні величезні гроші. Однак в останні тижні я все частіше бачу, як жителі Токіо намагаються не наближатися до людей, яких вони вважають приїжджими з Китаю. Навколо них майже автоматично утворюється порожній простір шириною не менше двох метрів — у місцевих соціальних мережах запевняють, що вірус далі не летить.

Коротше кажучи, спалах загадкової нової пневмонії стала причиною неймовірних страхів і огидних чуток.

І мова йде не тільки про расової або національної дискримінації — коронавірус роздуває пристрасті навіть серед представників одного народу. В четвер на цьому тижні, наприклад, в одному з вагонів метро міста Фукуока на південному заході Японії спалахнула бійка між самими що ні на є єдинокровними японцями, що, взагалі-то, справа нечасте. Гучний скандал переріс у бійку з-за того, що один з пасажирів кілька разів кашлянув, при цьому він був без захисної маски.

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Василь Головнин, опубліковано у виданні Новая газета

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«Un bicchiere di vino e passerà!» — «Келих вина — і все пройде!»

Коронавірус? Це все не про нас, це в Китаї, далеко, і нічого поганого з нами тут відбутися просто не може.

Схоже, саме так думали мешканці та влада північного італійського регіону Ломбардія, а точніше, однієї з його провінцій — Лоді, де живу і я. Однак у п’ятницю, 21 лютого, з ранку з’ясувалося, що Ломбардія і Лоді стали епіцентром спалаху коронавіруса в Італії.

Першим хворим став 38-річний чоловік на ім’я Маттіа з міста Кодоньо, що в 20 кілометрах від Лоді. Його історія — це яскравий приклад, наскільки місцеві органи влади та медичні структури виявилися не готові до такого розвитку подій. Хлопцеві стало погано ще тиждень тому, кілька діб у нього була висока температура і всі ознаки грипу, який, як і кожен рік в цей період, «косить» всю країну. Він прийшов в лікарню, у відділення швидкої допомоги, як це зазвичай роблять в Італії. Однак Маттіа відправили додому, запевнивши, що у нього звичайний грип.

Через кілька днів його стан погіршився: крім високої температури, яка трималася і нічим не збивалась, з’явилися проблеми з диханням. Він повернувся в лікарню, де нарешті йому зробили всі аналізи, які підтвердили невтішний діагноз. У критичному стані Маттіа перевели в реанімацію, де він перебуває досі. Лікарі борються за його життя.

Про неготовність до такого розвитку подій свідчить і той факт, що у медичного персоналу в перший день не було навіть в достатній кількості масок — лікарі і медсестри працювали з хворим без будь-якого захисту. Результат? У трьох лікарів тести виявили коронавірус. Як і у дружини Маттіа, яка зараз на восьмому місяці вагітності. Її відразу поклали в інфекційне відділення однієї з лікарень Мілана.

Після цього почали шукати людей, з якими контактував молодий чоловік. З’ясувалося, що він вів дуже активний спосіб життя: був менеджером великої хімічної компанії, в якій тільки в Кодоньо працює більше 500 чоловік, займався спортом, за останній місяць брав участь у марафонах, грав у футбол, був волонтером Червоного Хреста і вів курси.

До недавнього часу вважали, що він заразився в кінці січня, після вечері зі своїм другом, який тоді щойно повернувся з Китаю. Це було єдиною версією зараження. Але після всіх тестів і аналізів з’ясувалося, що його друг абсолютно здоровий. Тобто знайти, ізолювати і визначити коло знайомств людину, з якого почалася епідемія так званого «пацієнта 0», стало неможливим. А це означає неможливість зупинити поширення хвороби.

За 72 години після першого інфікованого коронавірусом тільки в регіоні Ломбардія виявили понад 90 хворих. Звичайно, не тому, що вірус почав миттєво передаватися. А тому, що почали робити тести, виявляти тих, хто вже захворів раніше. Багато хто вважав, що знаходяться вдома з звичайним грипом, або взагалі не мали симптомів. Через деякий час хворих коронавірусом виявили також у сусідніх північних регіонах — Венето, П’ємонт і Емілія-Романья.

Потрібно віддати належне італійської влади — вона почала реагувати і реагувати досить ефективно. Десять населених пунктів провінції Лоді, де зафіксували першу і найбільш потужний спалах хвороби, в даний час повністю ізольовані. Школи, бари і магазини закриті, проводиться патрулювання збройними силами та поліцейськими, які не дозволяють жителям цих міст залишати свої будинки. Тобто вони можуть пересуватися тільки в межах своїх міст. Сам місто Лоді поки не закритий на карантин, але закриті всі навчальні заклади, скасовано святкування карнавалу, всі матчі, концерти та вистави. Людей закликають не збиратися в закритих багатолюдних приміщеннях.

По телебаченню щогодини крутять елементарні правила, як запобігти ураження вірусом: постійно мити руки, не чіпати руками під час перебування на вулиці рот, очі і ніс, закривати обличчя, коли чхаєш або кашляєш. Роботодавці надіслали працівникам повідомлення, щоб ті не приходили на робочі місця, якщо проживають в ізольованих зонах або перебували в них протягом останніх 30 днів. Заборонено приходити на роботу і тим, у кого звичайний нежить, навіть без температури. Важко уявити, як це буде виконуватися, адже в Італії нежить у цей період є майже у кожного.

Залізничники вже повідомили, що поїзди і електрички не будуть зупинятися на станціях ізольованих міст. У неділю 23 лютого стало відомо, що всі стоматологічні кабінети у місті Лоді і провінції будуть закриті за винятком невідкладної стоматологічної допомоги.

При появі підозрілих симптомів громадян просять не їхати самостійно у відділення швидкої допомоги, а дзвонити за безкоштовними номерами, щоб їм могли надіслати бригаду на будинок.

Проблема полягає в тому, що близько 70% відсотків жителів цих населених пунктів працюють в Мілані — обласному центрі регіону Ломбардія. Там вони щодня користувалися електричками, метро, тролейбусами і трамваями, тобто контактували з величезною кількістю людей. Зрозуміло, що перевірити всіх і зробити тест на коронавірус кожному просто нереально.

Як реагує суспільство на небезпеку? Незважаючи на те, що в супермаркетах змели з полиць їжу, паніки немає. Лоді і провінція — це трохи більше 300 тисяч чоловік. І майже все якось знайомі один з одним, тому що найбільше дитячих садків, шкіл, ліцеїв, кілька факультетів Міланського державного університету розташовані в Лоді. Хтось з кимось разом вчився, ходив в садок, спортивні секції, працював тощо. Хоча медіа повідомляли ім’я людини, з якого почалася епідемія, буквально через годину всі знали, хто він, і його дружина. Перед тим, як піти в декретну відпустку в жовтні минулого року, вона працювала вчителькою фізкультури в одній з середніх шкіл Лоді. Ніхто не звинувачує сім’ю, навпаки, звідусіль лунає «Forza, Mattia» (Давай, Маттіа!) і побажання якнайшвидшого одужання.

Але, безумовно, присутні страх і обережність. За два дні кількість людей на вулицях Лоді дуже помітно скоротилося. Зрідка проїжджають машини, людей, які йдуть пішки, майже не видно. З полиць магазинів і аптек зникли маски, антибактеріальні гелі і серветки, знайти їх просто неможливо. В аптеках кажуть, що вони їх не можуть замовити — склади порожні, а виробники не справляються з підвищенням попиту.

Приватні підприємці, власники барів, кафе і ресторанів в розпачі, вони терплять дуже відчутні збитки. Адже зараз останнє, що роблять люди — це йдуть на каву в людне місце.

Але, незважаючи на це, є певний оптимізм і нескінченний італійський гумор. У соціальних мережах поширюються десятки мемів, в яких італійці по-доброму сміються самі над собою та над своїми страхами: «un bicchiere di vino e passerà» («келих вина — і все пройде»). Обов’язково пройде. Саме так все і буде.

Катерина Саділова, стратегічний менеджер по рекламним кампаніям, працює в Мілані