«Деградація економіки і зниження рівня життя»: ресурс ОРДО розповів про «процвітання ДНР»

Телеграм-канал ОРДО «Донецький Абориген» у своїй публікації розкритикував «статистику зростання економіки ДНР», опубліковану так званим «Міністерством економічного розвитку ДНР».

Як відзначає ресурс, згідно з даними «відомства» видно помітний спад промисловості в непідконтрольних Україні Горлівці, Харцизськ, Шахтарську і Торезі. При цьому він пише:

«Про що справді варто було б відзвітувати Хв ЕР так це про стан справ з виплатами зарплат на всіх підприємствах промисловості. Про наявність тримісячної заборгованості у вугільників і ВТС сектора. Про зупиненому і демонтированном машинобудуванні. Про маніпуляціях із звітами: виплатами по 15-20% зарплат по кожному місяцю і доповідями: „почали виплачувати грудень“, без погашених попередніх місяців».

При цьому «Абориген» зазначає, що в ОРДО видно тільки різкий спад доходів громадян, деградація економіки і зниження рівня життя. Він уточнив:

«У руїнах машинобудування, на межі закриття левова частка шахт, ВТС продовжує вичавлювати останні соки з своїх державних контр агентів. Січень показує зростання тільки в „напівдержавних“ енергетиці та вугільному будинку (не плутати з вугільною галуззю, прокладка торгує державними вугіллям і розподіляє доходи). А ви говорите — фарб та лаків стали випускати в 2,4 рази більше, приречені на перемогу… Статистику треба подавати в тоннах і кілометрах, процентовка суб’єктивна і легка для маніпуляцій. А так, якщо в грудні зроблено дві банки фарби на всю Республіку, а в січні шість — зростання на особу, цілих три рази! Не переконливо виходить».