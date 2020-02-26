Як одіозний забудовник Андрій Вавриш і його SAGA Development кошмарят киян

Хронологія/проблема житлового будинку по вулиці Сагайдачного, 16-Б в м. Києві

Проблему у будинку поруч з сусідньої будівництвом почалися з червня 2018 р. : систематичне відключення світла, стрибки напруги.

Жителі почали звертатися зі скаргами в ДТЕК на події.

Як виявилося надалі, будівництво за адресою Сагайдачного 18 (SAGA Development, належить Андрію Ваврышу) незаконно підключилася до внутридомовому лічильнику житлового будинку (фото додається).

21.09.2018 р. Внутрішньобудинкової трансформатор вибухнув і загорівся. Надалі будівництво відрізали від будинку.

З березня 2019 р. На території будівництва розпочалися активні будівельні роботи, був встановлений кран, завезені дизельні генератори.

Жодних дозвільних документів будівництво не надавала, облаштування прибудинкової території не обговорювалося.

Представники будівельника почали активно ходити на територію будинку домовляється з мешканцями про заїзді будівельної техніки на придомовою територію з вулиці Андріївської (встановлені автоматичні ворота). На що мешканці не погоджувалися. (це могло свідчити про відсутність узгоджених під’їзних шляхів до будівництва).

У квітні 2019 р. після зустрічі з захисниками історичній частині міста з’явилася наступна інформація:

Забудовник не має плану благоустрою прилеглих територій, відповідно, ніяких претензій до нашої прибудинкової території бути не може.

Котлован не укріплений — а це грубе порушення правил забудови, яке може привести до обвалення торцевої стіни нашого будинку (щодо котловану це наочно видно з боку вулиці Сагайдачного – тротуар біля будівництва нахилився в бік будівництва по всьому периметру)

З травня 2019 р. почалися жорсткий тиск на мешканців про надання доступу на територію будинку (в той момент вул. Сагайдачного була пішохідна і техніка на будівництво заїжджала з пішохідної частини вранці з 6 ранку до 9 ранку).

27.05.19 р. приїхали будівельники з представниками КП Київблагоустрій для демонтажу воріт на придомовою територію (хоча установка воріт раніше супроводжувалася усіма дозволами і технічною документацією, у тому числі і від КП Київблагоустрій).

З метою зберегти хоч якось проїзд закритим для чужих машин мешканці будинку пішли на компроміс:

Після тривалих переговорів із забудовником по Вул Сагайдачного, 18, ми прийшли до угоди щодо ремонту будинку в наступних обсягах в порядку необхідності:

Ремонт даху

2.Ремонт або заміна бойлера

3.Ремонт парадного

Ремонт та Фарбування фасаду.

Забігаючи наперед хочу повідомити, що станом на 25.02.2020 р. не одна позиція не виконана.

Що відбувається з травня 2019 р. :

Забудовник/будівельники проводять будівельні роботи щодня, в тому числі і в неділю – що заборонено законодавством.

Неодноразово активісти Подолу блокували будівельні роботи в Неділю (кран працював над головою мешканців і гостей міста, які гуляли по пішохідній зоні вулиці Сагайдачного)

Неодноразово мешканці будинку викликали Поліцію за Неділею для зупинки будівництва (роботи починалися з 8-ї ранку, жителі не могли спокійно відпочивати у вихідні дні). Зверталися на 1551. Толку немає.

З моменту відключення (правильніше буде сказати – відрізання) будівництва від щитка будинку по електроенергії весь день і всю ніч працюють генератори, які створюють неймовірний шум вдень і вночі. Мешканці будинку зверталися до будівельників — але відповідь одна «скоро відключимо». Таке дії тривало 1,5 місяця.

22.02.2020 р. відбулося кричуще порушення: вранці в суботу будівельники пригнали бригаду зі швонарезчикам і почали різати у дворі будинку (прибудинкова територія мешканців) асфальт і знімати його для прокладки кабелю. Не єдиного документа, дозволу або технічної документації вони не показали. Скористалися нагодою вихідного дня, коли немає можливості оперативно викликати «Благоустрий» (до виконання робіт будівельники зобов’язані відкрити контрольну карту) або співробітників Жеку.

У суботу дані дії були зупинені шляхом блокування різання асфальту автомобілем місцевого жителя. Також, три рази викликали патруль Поліції.

Було складено відповідне звернення в Поліцію і службу 1551.

24.02.2020 р. Роботи відновилися (приїхав наряд Поліції нічого не зробив (їм з екрану телефону був показаний файл: «контрольна карта від 24.02.2020 р.» на проведення робіт за адресою Сагайдачного, 18. А копати і пошкоджувати територію будівельники розпочали на території житлового будинку «Пам’ятки архітектури» за адресою Сагайдачного, 16-Б) Справжність цього документа викликає сумніви.

Як виглядає територія будинку сьогодні (25.02.20):

Ситуація по землі:

Що маємо: будівництво проводиться на території 2-х ділянок:

Згідно листа з Архітектури: будівництво ділового центру.

А на сайті забудовника взагалі квартири продають.

Хоча по ситуації з місцем вже написана стаття: РК SAGA CITY SPACE НА ПОДОЛІ

Зараз йде взагалі процес оскарження попереднім власником права на цю ділянку, так як він знаходився в заставі банку.

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