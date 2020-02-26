Зеленський пообіцяв за два місяці віддати всі борги шахтарям

Президент України Володимир Зеленський доручив протягом двох місяців погасити всі борги перед шахтарями.

Про це він сказав на Всеукраїнській нараді працівників вугільної промисловості, передає «Острів».

«Я дуже прошу в найближчі два місяці (березень-квітень) повністю закрити всі борги перед шахтарями. Якщо не будемо закривати, пропустимо хоч один день, тоді буде справедливо, якщо все уряд не буде отримувати зарплату цілий місяць», — заявив він.

За словами президента, ця заборгованість на сьогодні становить понад 1 млрд грн.

Також Володимир Зеленський пообіцяв зробити дороги до невеликих шахтарських містечок

«Я обов’язково зверну увагу і свою, і міністра інфраструктури, щоб він зробив пріоритет на дорогах в невеликих шахтарських містечок. Це зробимо», — сказав Зеленський.