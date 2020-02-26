У Китаї немовля без ліків поборов коронавірус

Дівчинка народилася з коронавірусом, однак на 17 день життя результати її аналізу вже були негативними, при тому, що ліків їй не давали.

В Ухані новонароджена дівчинка на ім’я Сяо Сяо самостійно одужала від коронавіруса за 17 днів. Про це повідомляє видання The Mirror, передає Кореспондент.

Зазначається, що один з батьків дитини був заражений штамом нового смертельного коронавіруса COVID-19.

Дитина з народження боровся з респіраторною інфекцією та незначним ускладнення на серце. Оскільки її симптоми не були важкими, лікарі вирішили не давати їй ліки.

«У неї не було очевидних труднощів дихання, вона не кашляла, у неї не було високої температури. Ми лікували її тільки від її стану міокардіального», — сказав лікар Цзен Линкун.

У віці 17 днів аналізи Сяо Сяо на коронавірус показали негативний результат. Дівчинка одужала самостійно.

Нагадаємо, на даний момент кількість видужали від коронавіруса перевищило 28 тисяч осіб. В той час, як загинули 2 709 осіб.

За останніми даними, в Китаї число підтверджених випадків зараження коронавірусом досягло 77 658 осіб, 2663 людини померли.