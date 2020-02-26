У древньому бурштині знайшли комаху з гігантськими химерними антенами

Мабуть, незвичайні відростки рятували істоту від хижаків

Комаху виявили у доісторичному бурштині на території сучасної Мьянми. Диво-комаха привернула увагу вчених химерними широкими і довгими антенами на голові.

«Це може бути новий тип антен для комах», – розповідає Бао-Цзе Ду, співавтор дослідження з університету Нанкай (Китай).

Фото: Nankai University

За словами Бао-Цзе Ду, вчена була шокована, коли вперше оглянула зразок, вік якого становить майже 100 мільйонів років. Вчені назвали новий вид комах Magnusantenna wuae. Він відноситься до сімейства крайовиків (Coreidae) – напівжорсткокрилих комах з підряду блощиць.

Сімейство крайовиків відрізняється від інших комах особливим розширенням вусиків і гомілок. Однак походження і рання різноманітність таких експансій у Coreidae невідомі. У знайденої в бурштині комахи антени виявилися у 12,3 рази довшими і в 4,4 рази ширшими голови. Вчені вважають, що такі гігантські вусики служили Magnusantenna wuae для того, щоб зосередити на них увагу хижаків і відвернути від голови та інших частин тіла, уникнувши смертельної атаки. Вчені впевнені, що відірвані антени у цих комах могли відростати заново.

Фото: Nankai University

Вчені також відзначають, що подібні вузькоспеціалізовані риси мають перевагу в пошуку партнерів та в захисті від хижаків. Однак підтримка таких рис пов’язана з відповідними витратами, що може обмежити здатність окремих видів адаптуватися до мінливих умов і збільшує ризик вимирання.

Фото: Nankai University

Автори роботи вважають, що подовжені антени Magnusantenna wuae, хоча і відволікали увагу від хижаків від інших частин тіла, але самі по собі могли залучати їх підвищену увагу. Крім того, ці придатки, ймовірно, змушували комаха рухатися повільніше, а також вимагали підвищених ресурсів на їх регенерацію і обмін речовин.