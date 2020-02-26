У Хорватії натовп спалив «скульптуру» одностатевої сім’ї

У Хорватії громадські активісти та політики засудили спалення карнавальної скульптури, що зображає одностатеве подружжя і дитину.

Подія, що стала відомою по всій Хорватії, відбулася на півдні країни в невеликому місті Імотскі, на площі, де перебували сотні відпочивальників. Про це пише УНІАН з посиланням на Радіо Свобода.

Висока скульптура була підпалена в присутності натовпу, який гучно вітав те, що відбувається.

У цей час над площею звучала похоронна музика. Інцидент стався через кілька тижнів після прийняття Конституційним судом постанови про право одностатевих сімей на усиновлення дітей.

Президент Зоран Мілановіч висловив своє обурення, назвавши спалення «сумним, нелюдським і абсолютно неприпустимим актом».

«Ненависть, нетерпимість і жорстокість їм невластиві і не будуть притаманні хорватській традиції», – заявив президент.