Ситник готується до звільнення: які відставки підуть?

Про відставку голови Національного антикорупційного агентства України Артема Ситника вже кілька тижнів говорять у всіх ЗМІ, а для деяких експертів його відхід — вже доконаний факт.

Ряд телеграм-каналів говорять про те, що Ситник сам до цього готується і зайнятий зачищенням хвостів»: знищує фінансову документацію, переганяє на флешки списки агентів НАБУ, підчищає бухгалтерію.

Втім, західні партнери, наприклад посли G7, в своєму офіційному твіттері зробили заяву з приводу подальшої долі глави НАБУ. «Важливо, — зазначили дипломати, — щоб обрання та звільнення керівництва антикорупційних органів відбувалося у відповідності з чинним законодавством», тобто — звільняйте, але законно. А головний стратегічний партнер – США, мовчить «як риба об лід»

Є розуміння того простого факту, що в сформованій ситуації Ситник стає токсичним для американських демократів.

Чому не звільняють?

Є ряд моментів, які затягують процес звільнення. По-перше, парламент заліз в процедуру розгляду закону про приватизацію землі з тисячами поправок. Переривати земельні «читання» спікер не хоче, оскільки є реальна небезпека того, що їх не вдасться відновити.

По-друге, відставка Ситника повинна відбутися в комплекті зі слідчими діями проти його «антикорупційних захисників».

І поки «Центр протидії корупції» на чолі з Віталієм Шабуниным всіляко намагається відтягнути відставку Ситника і говорить про незаконність такого рішення, проти та ЦПК розпочато розслідування у справі про розкрадання міжнародної технічної допомоги на суму в $142.9 млн.

Шабунину інкримінують розкрадання: разом з головою координаційної ради організації «100%. Життя» Дмитром Шерембеем організував схему крадіжки іноземної допомоги через благодійну організацію «Мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД». ЦПК вже б’ється в істериці, заявляючи про блокування діяльності організації «грантососов». «Активистская дах» Ситника починає протікати.

По-третє, звільнення Ситника – це лише перша частина «марлезонського балету». Після звільнення Богдана, який досить творчо співпрацював з Артемом, захиталося крісло під командою генерального прокурора Руслана Рябошапки. Він теж взаємодіяв з екс-головою офісу президента і те ж опинився в схемі демократів з протидії Трампу. А нинішнього президента США, судячи з усього, обиратимуть і на другий термін.

Рябошапка донедавна почувався досить впевнено, але ситуація з Ситником явно зрушилася з мертвої точки, і Генпрокурор виявився наступним. Сигналом до його звільнення стане відставка Андрія Смирнова, який відповідає в офісі президента за координацію роботи з правоохоронними органами. Смирнов – людина Богдана. У Ситника є компромат на Богдана і Смирнова. Тому тут сплелося багато інтересів. Поки пауза, але рахунок вже йде на тижні.

СВІТ