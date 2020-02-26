Усі нещастя у Крим надходять з Москви, – Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров згадав події 2014 року під час окупації Криму Росією.

Рефат Чубаров розповідає про те, як він намагався зупинити проведення “сесії” Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року, каже, що кримські татари “були монолітні у неприйнятті окупації”, і пояснює, чому хотів би повернути час назад, повідомляють “Крим.Реалії”.

“Ми завжди знаємо, що всі нещастя в Крим і трагедії над нашим народом приходять з Півночі – з Москви”, – заявив Чубаров.