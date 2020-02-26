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Найбільший ризик заразитися коронавірусом в українців, яким за 80, — РНБО

26.02.2020

Якщо в Україні виявлять китайський коронавірус Covid-19, найбільший ризик заразитися у літніх людей та тих, хто має захворювання дихальної системи.

Про це йдеться у дослідженні Заради національної безпеки та оборони. У відомстві кажуть, що головний ситуаційний центр при РНБО цілодобово здійснює моніторинг ситуації щодо поширення коронавірусу у світі.

«За результатами аналізу і моделювання можливого варіанту поширення коронавірусу Covid-19 в Україні виділено групи ризику в розрізі вікової категорії», — йдеться у повідомленні.

У зоні найменшого ризику перебувають громадяни віком від 10 до 39 років з вірогідністю 0,2%. Далі йдуть категорії 40-49 років, 50-59, 60-69, 70-79. Групи ризику — люди віком від 80 років (вірогідність 13,5%), ті, хто мають захворювання дихальної системи або цукровий діабет.

Зазначимо, ща сьогодні в Україні не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

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