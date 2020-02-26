Бородянський відзвітував про свою зарплату. Сума не збігається з даними Кабміну

Заробітна плата міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського за січень склала 11,6 тис. гривень, його заступників — від 39,6 тис. до 80,5 тис. гривень.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі

Згідно з повідомленням, Бородянський у січні отримав зарплату в розмірі 11 653 гривень, його перший заступник Анатолій Максимчук – 39 600 гривень.

Зарплати заступників міністра Ірини Подоляк, Володимира Шумиліна, Олексія Сивирина, Світлани Фоменко склали 80 500 гривень.

Згідно з оприлюдненою на сайті уряду інформації про зарплати членів Кабміну, зарплата Бородянського за січень склала разом з премією 54 477 гривень, з них 14 477 гривень — посадовий оклад і надбавки, 40 000 гривень – премія за січень.

У той же час, згідно з інформацією на сайті уряду про зарплати міністрів, за січень Бородянському нарахована премія в розмірі 40 000 гривень, яку маєте намір виплатити в лютому.

Відзначається, що після утримання податків і зборів фактична сума до отримання становить 43 854 гривні.

У Telegram-каналі Бородянський зазначив, що міністерство працює на принципах максимальної прозорості та відкритості і буде публікувати дані про зарплату керівництва щомісяця на офіційному сайті міністерства.

«Щоб не поширювати фейки, досить користуватися офіційною інформацією, а не тиражувати брехню анонімних джерел «і сайтів «зливних бачків», — додав він.