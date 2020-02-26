«Укроборонпром» запідозрили у схемах з фірмами з Росії

Підприємства держконцерну «Укроборонпром» в 2015-2019 роках нібито купували російську продукцію військового призначення через іноземні «фірми-прокладки» за завищеною в 2-3 рази вартості.

Про це йдеться в матеріалах досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ.

Відзначається, що в рамках досудового розслідування кримінальної справи слідчі СБУ звернулися до Шевченківського райсуду Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Шевченківської райдержадміністрації р. в Києві.

У рішенні суду вказали, що спецекспортери в інтересах українських оборонних підприємств укладали імпортні контракти на поставку комплектуючих з іноземними компаніями з ОАЕ, Чехії, Великобританії, Кіпру і т. п.

Завдяки такій схемі обходу прямих поставок в Україну привозили продукцію військового призначення, виготовлену на санкционных підприємствах РФ. При цьому їх ціна була в 2-3 рази вище.

Зокрема, за даними слідства, дочірнє підприємство держконцерну – «Спецтехноекспорт» – у період з лютого 2018 по червень 2019 перерахувало за агентським договором на рахунку компанії Kalipsum Plus SRO (Чехія) 4,1 млн доларів.

Крім цього, за даними СБУ, протягом 2015-2019 років невстановлені особи організували механізми розкрадання держкоштів «Укроборонпрому», використавши іноземні «фірми-прокладки» при купівлі-продажі комплектуючих і запчастин компаніями концерну.

«Одна з таких іноземних компаній — Slige SRO (Чехія), яку зареєстрували в червні 2009 року. Вона займається поставками медичного обладнання та обладнання для енергетичних установок», – запевнили слідчі.