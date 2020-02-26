У Росспоживнагляді повідомили про нові шляхи передачі коронавіруса людині

Заразитися коронавірусом можна не тільки повітряно-крапельним шляхом, але й через брудні руки і воду. Тому слід дотримуватися елементарних правил гігієни: мити руки, обличчя, протирати гаджети, тримати в чистоті житло.

Про це повідомляє РИА Новини зі слів глави Росспоживнагляду Анни Попової.

«Сьогодні ми впевнено говоримо, що крім повітряно-крапельного шляху, швидше за все, поширюється збудник і фекально-оральним шляхом через брудні руки. Через брудну воду також може поширюватися. Тому базові принципи особистої гігієни сьогодні повинні дотримуватися неухильно», — зазначила російська чиновниця.

Попова нагадала ці нескладні принципи: частіше мити руки і обличчя, протирати гаджети, використовувати тільки чисту посуд, утримувати в чистоті дім і предмети особистого вжитку.



Також вона порадила планувати поїздки в країни з неблагополучною епідситуацією тільки при крайній необхідності.

«Сьогодні краще залишитися в рідній країні, зберігаючи своє здоров’я», — резюмувала Попова.