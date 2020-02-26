В Одесі звільнили поліцейських, які під час обшуку обікрали офіс підприємства для незрячих

Співробітників Національної поліції Одеської області, які під час обшуку присвоїли речі працівників підприємства, звільнили за порушення службової дисципліни та законності. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции.

Також звільнений начальник за неналежний контроль за діями підлеглих. Ще на трьох накладені дисциплінарні стягнення.

У правоохоронному органі відзначають, що про подію стало відомо з відеозапису, яка була опублікована в Мережі. На ній зображені троє поліцейських (чоловіки і жінки), які під час обшуку распихивают по кишенях і сумках чужі речі, коментуючи свої дії з допомогою ненормативної лексики. Видобуток поліцейських: скотч, ножиці і набір шестигранників.