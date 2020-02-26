«Курс нинішнього глави уряду не просто помилковий, а злочинний»: Романенко пояснив, чому потрібно міняти Гончарука

Юрій Романенко розмістив на своєму YouTube-каналі відеоролик, в якому пояснив необхідність заміни Олексія Гончарука. На думку політолога, основною причиною в даному випадку є курс, обраний нинішнім главою уряду. Це не просто неправильний курс — насправді він взагалі злочинний.

Романенко наголосив, що економічні показники наочно демонструють «ефективність» роботи уряду Гончарука — це і падіння промислового виробництва, уповільнення зростання ВВП. Крім того, і сам прем’єр-міністр, і цілий ряд членів її Кабміну банально є профнепридатними. Поступово почав усвідомлювати це і Володимир Зеленський.

Разом з тим сьогодні в Україні є не так вже й багато професіоналів, які можуть впоратися з роботою глави уряду. Один з них — Сергій Тігіпко, який погодився, за чутками, залишити кількох міністрів нинішнього уряду. Якщо він змінить Гончарука, то це буде не найгірший варіант, адже нинішній прем’єр і далі буде продовжувати мучити національну економіку. Все і так чудово розуміють, що король не просто голий, а ще й дуже небезпечний.