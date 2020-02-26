Поліцейським дозволять зупиняти автомобілі для перевірки водія на тверезість»

Українські поліцейські можуть отримати додаткові підстави для зупинки автомобілів і перевірки водіїв на стан алкогольного сп’яніння. З такою ініціативою виступив голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Денис Монастирський виходить з того, що в Україні дуже багато водіїв керують машинами у стані алкогольного сп’яніння. Наприклад, в 2019 році поліція виявила 96 000 водіїв, у яких кількість алкоголю в крові перевищував допустиму норму.

Тому Монастирський вважає, що потрібно дати поліції додаткові підстави для зупинки автомобілів, щоб перевірити наявність алкоголю в крові водіїв. Зараз правоохоронці мають право зупиняти машини тільки якщо є порушення ПДР.

При цьому глава Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності говорить, що під час перевірки рівня алкоголю в крові водіїв повноваження поліцейських повинні бути обмежені. Це необхідно для того, щоб вони не зловживали. Тобто в цьому випадку поліцейські не повинні просити відкривати капот або багажник.

Поки ідея Дениса Монастирського сформульована тільки на його сторінці в Facebook. Можливо, скоро у Верховній Раді з’явиться відповідний законопроект. У всякому разі, Монастирський каже, що це питання будуть обговорювати в Парламенті.