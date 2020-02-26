Портников: Українці повинні зрозуміти, що межують з кримінальною організацією, що називає себе державою тільки заради того, щоб гвалтувати і вбивати

Віталій Портников у статті, опублікованій на сайті «Еспресо», зазначив, що коли Владислав Сурков говорить про державах, то сам він бачить себе серйозним політичним діячем. При цьому єдиним методом, який готовий використовувати колишній радник президента РФ — це примус силою до «братнім стосункам».

У зв’язку з цим українці повинні чітко розуміти одну важливу річ. Їх сусідом є кримінальна організація, яка прикидається державою лише заради того, щоб ґвалтувати і вбивати. Більше того — ця організація навіть не соромиться власних кривавих інстинктів.

Портников також пояснив — те, що говорить Сурков, це зовсім не його особисті переконання. Насправді колишній радник президента РФ озвучує програму Володимира Путіна щодо зґвалтування України. Адже шляху до цього насильства можуть бути різними. Наприклад, груба сила — це якраз те, що до вподоби Суркову. Однак не варто забувати і про обман — спеціалістом тут є новий куратор українського напряму в Кремлі Дмитро Козак. Важливо розуміти, що уникнути зґвалтування можна лише за умови надання насильникові серйозного опору.