Російська журналістка Ольга Скабеева заявила, що український президент Володимир Зеленський зійшов з розуму після того, як глава України зробив заяву про підписання указу, який встановить День кримського опору російської окупації.

Скандальна російська пропагандистка і телеведуча Ольга Скабеева вирішила зі злості образити президента Володимира Зеленського і заявила, що той нібито «зійшов з розуму».

Росіянці не сподобалася заява Зеленського про те, що в середу президент України підпише указ про «День кримського опору російської окупації», який буде відзначатися щорічно 26 лютого. Гучну заяву про повернення окупованого Криму до складу України Зеленський зробив сьогодні. Президент країни відзначився цілим рядом важливих ініціатив, а також зробив жорстку заяву і звернувся до всіх присутніх.

За словами Зеленського, він зробить все можливе для повернення Криму до складу України. Заява процитувала росіянка Скабеева і заявила, що український президент зійшов з розуму. «З глузду з’їхав», — заявила вона. Окупаційні «влади» у Криму зіткнулися з величезною проблемою – засолення грунтів і перетворення території півострова в якусь зону пустелі. Арбітражний трибунал у Гаазі знову визнав свою юрисдикцію в позові України проти Росії щодо Азовського моря і Керченської протоки.