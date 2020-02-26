В Україні значно подорожчає вища освіта: до чого готується батькам абітурієнтів

За чотири місяці до старту вступної кампанії-2020, українським абітурієнтам, які планують вступати до внз на контракт, уряд підготував досить неприємний сюрприз. У поточному році на тридцять спеціальностей для студентів-контрактників зросте вартість навчання.

У планах Міністерства освіти і науки підняти вартість на найпопулярніші спеціальності.

Бюджетники будуть навчатися за рахунок контрактників

Ще в лютому 2019 року МОН винесло на громадське обговорення проект постанови «Про деякі питання запровадження індикативної собівартості», яким передбачається підвищити вартість навчання на ряд спеціальностей в українських вузах.

КНУ ім. Шевченка

Чиновники відзначають, що ціна контракту в два, а то і три рази нижче, ніж та, яку держава платить за навчання бюджетника. Піднявши ціну навчання на контракті, планують збільшити фінансові надходження у вищі навчальні заклади.

«Ми очікуємо збільшення надходжень до університету за рахунок контрактних коштів. Це збільшить та оплату праці. Якщо порахувати навчання у репетитора і навчання в університеті, то репетитор вже бере більше, ніж університет», – заявив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний під час зустрічі з педагогами УжНУ.

Крім підвищення вартості, в університетах хочуть встановити межу ціни навчання на контракті, нижче якого вони не зможуть опускати ціни. Торкнеться нововведення 31 з понад 120 спеціальностей, які викладаються в Україні, а саме:

Філологія;

Економіка;

Політологія;

Психологія;

Соціологія;

Журналістика;

Менеджмент;

Маркетинг;

Облік та оподаткування;

Право;

Міжнародні відносини;

Медицина;

Ветеринарія та інші.

Скільки будемо платити

Згідно з рішенням Кабміну, підвищення відбуватиметься в кілька етапів. У 2020 році вартість контракту повинна становити не менше 60% від середньої вартості підготовки одного студента-бюджетника без урахування стипендії. У 2021 році — не менше 70%, і в 2022 — не менше 80%.

КПІ їм. Сікорського

Зараз держбюджет виділяє на одного студента бюджетника 44 тис. гривень, відповідно, мінімальна ціна контракту з 2020 року складе приблизно 26,4 тис. гривень на рік. Для порівняння, в 2019 році київських вузах вступити на ту ж соціологію або менеджмент можна було за 18 тис. в рік, на міжнародні відносини — за 23 тис., а піти вчитися на журналіста можна було за 25 тис. гривень.

Варто розуміти, що рішення уряду підніме вартість навчання не тільки для спеціальностей, які не дотягують до мінімального порогу, але і всіх загалом на 30%.

При цьому дешевше стануть вечірня форма навчання — на 25%, заочна та дистанційна — на 50%.

Вартість навчання в Польщі

Вже давно в Польщі відправляється велика кількість українців на заробітки, але останнім часом така тенденція з’явилася і серед абітурієнтів. Вступити та навчатись у польському вузі відмінна можливість в подальшому отримати право на роботу і влаштуватися на престижну роботу в країнах ЄС.

І найголовніше, в середньому, навчання в Польщі коштує так само, а де дешевше, ніж в українській столиці.

Для порівняння ми вибрали спеціальність зі списку урядової постанови, а саме – журналістика. З університетів — українські вузи імені Тараса Шевченка і Бориса Грінченка, а з польських — університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні та краківський Ягеллонський університет. Для довідки, обидва польських внз входять в десятку кращих в країні.

Ягеллонський університет у Кракові

Отже, вартість року навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю журналістика зараз коштує 46 200 гривень, що дорівнює 1736 євро в рік.

У Київському університеті імені Бориса Грінченка просять майже в два рази менше — 25 300 гривень (951 євро).

Університет Марії Кюрі-Склодовської 33 254 гривень (1250 євро). А Ягеллонський університет 50 546 гривень (1900 євро).

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Так, в Польщі, ціни трохи вищі, але справа в тому, що на багатьох спеціальностях навчання на бакалавраті в Польщі триває 3 роки, замість 4, як в Україні. Тому, за підсумками ви заплатите менше. А якщо ціна на контракт в Україні зросте ще на 30%, вартість навчання у польських вузах стане відчутно дешевше.