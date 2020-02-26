Путін: РФ виплатила за Україну 16 мільярдів доларів боргу

Росія як правонаступниця СРСР виплатила 16 мільярдів доларів боргів України.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін.

Він заявив, що «весь світ був дуже щасливий», коли Росія погодилася бути правонаступницею СРСР і виплатити всі борги колишніх радянських республік».

«Ми, по-моєму, тільки за Україну 16 мільярдів (доларів) виплатили», — сказав він.

За словами російського президента, Росія в обмін на виплату боргу повинна була отримати закордонні активи СРСР.

«Ми погасили кредити за всіх, а активи за кордоном деякі, утворені на колишньому просторі Радянського Союзу держави, нам так і не передали», — сказав він.

Як відомо, колишні радянські республіки відмовилися від прав на частки закордонних активах СРСР в обмін на боргові зобов’язання, взяті Росією після розпаду союзу.

Точний розмір боргу невідомий, але оцінюються в 90-100 мільярдів доларів.

Нагадаємо, влітку 2017 року в Росії заявили, що погасили всі борги СРСР.