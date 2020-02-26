Євробачення 2020 можуть скасувати через коронавіруса

Пісенний конкурс «Євробачення-2020» можуть перенести через епідемію коронавіруса. Таку думку висловив провідний нідерландський вірусолог Аб Остерхаус. Про це повідомляється на сторінці «Євробачення Україна» в соціальній мережі.

Зі слів нідерландської вірусолога, конкурс може не здійснитися. Все залежить від того, на якому етапі буде епідемія коронавіруса перед Євробаченням. Однак його можливо встигнути перемогти, як це було з SARS 2003.

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Зазначили, що у Європейського Мовного Союзу завжди є запасні варіанти на випадок неординарних ситуацій, таких як природна катастрофа або терористичний акт.

Може обмежать кількість відвідувачів шоу, чи воно відбудеться на порожній арені, або в окремій телевізійної студії. Організатори та представники EBU контролюють поточну ситуацію з поширенням коронавіруса, від якої будуть відштовхуватися.