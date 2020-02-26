Рішення ЄСПЛ про люстрацію державних службовців в Україні набула чинності

Набула чинності постанова Європейського суду з прав людини про люстрацію, прийняте в жовтні 2019 року.

Суд угледів у звільнення держслужбовців з законом про люстрацію порушення Конвенції про захист прав людини. Про це повідомляє сайт “Ліга: Закон”.

За порушення прав людини Україна повинна виплатити кожному заявникові 5 тисяч євро, а також будь-які інші суми, які можуть бути стягнуті у порядку компенсації моральної шкоди.

Крім того, Україна зобов’язана компенсувати заявникам витрати на суд – близько 3 тисяч євро.

В українському Мін’юсті вже планують спільно з народними депутатами опрацювати і внести законопроект, згідно з яким буде створена комісія, завдання якої – розглядати скарги громадян, які вважають свою люстрацію неправомірної