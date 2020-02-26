Коболєв спрогнозував ціну газу в найближчі роки

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв висловив думку, що в найближчі кілька років у Європі будуть зберігатися низькі ціни на газ.

Як повідомляє «Соцпортал», Коболєв пояснив збереження таких тенденцій перенасиченням світового ринку зрідженого природного газу (LNG).

«Завдяки LNG європейський ринок газу сильно змінився в минулому році. Ми в Нафтогазі очікуємо, що ці зміни будуть стійкими протягом найближчих двох — трьох років», — сказав чиновник.

До зниження ціни газу також призводить те, що кількість місця для його зберігання обмежена, тому виникає необхідність його швидкого продажу.

«Влітку проводяться великі обсяги, які ніде зберігати. Є обмежені сховища в Європі, споживачі в Азії не можуть їх зберігати, так як у них немає таких сховищ, а споживання падає», — сказав Коболєв.

Він також зазначив, що надходження всього газу, видобутого за літній період, на європейський ринок призводить до виникнення його лишків, а відповідно провалів цін.