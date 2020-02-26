Брат Ющенко позбувся наукового ступеня через плагіат

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки за академічний плагіат, низький рівень дисертаційних досліджень і невідповідність паспорту наукової спеціальності скасувала рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук трьом претендентам на засіданні 26 лютого 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні Міносвіти.

“Дуже важливо, коли професійне співтовариство не мовчить, а називає порушення порушенням, плагіат — плагіатом, імітацію науки — імітацією. Тільки тоді, коли самі вчені стоять на стороні високих наукових стандартів, ми маємо можливість прийняти остаточне рішення. Тому ми дуже вдячні всім, хто не мовчить і не мириться з імітацією у своїй науковій дисципліні”, — зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Атестаційна колегія МОН скасувала кілька рішення спецрад, в тому числі:

Д 29.053.02 про присудження ступеня доктора наук Ющенка Петру Андрійовичу (спеціальність “Історія України” 07.00.01) з-за невідповідності відповідним критеріям, що пред’являються до дисертацій, зокрема не містить авторських наукових положень і науково обґрунтованих результатів у галузі історичної науки, вирішує важливу наукову або науково-прикладну проблему, наявність текстових запозичень і некоректних посилань. Тема дисертації — “Киеворусское спадщина в історичній пам’яті українського суспільства (XII — початок XXI ст.)”