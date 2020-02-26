«Воїни світла» українською мовою: військові моряки захопили мережа виконанням пісні

Українські військові моряки «підірвали» мережа піснею «Воїни світла» українською мовою

Військові моряки вразили українців виконанням пісні «Воїни світла» українською мовою. Пісню Ляпіса Трубецького виконав хор моряків на прем’єрі фільму «Черкаси».

Присутні в залі кінотеатру поділилися своїми яскравими враженнями від виконання пісні і фільму. Люди пишуть в соцмережах, що випробували сильний захват.

Деякі люди в кінотеатрі навіть підспівували військовим морякам. При цьому користувачі мережі зазначили, що ця пісня українською мовою звучить навіть краще оригіналу.

Відео в Twitter опублікував користувач з ніком «Позивний Коліма». Він також підкреслив, що виконання моряків вразило його до мурашок по шкірі.

Дійсно круто !!! https://t.co/5Y6zOjyDcV

— 🇺🇦Бумбараша (@V_Terron) February 26, 2020

Ось, що написали користувачі мережі:

Я підспівував!!!

Спасибі, ми переможемо!

Клас, вперше чую! Дякую;

Супер!!! До сліз;

Круто!

Набагато краще, ніж російською!!!

Скріншоти з Twitter

Варто зазначити, що дія фільму «Черкаси» засновано на реальних подіях, які відбувалися в Україні у 2014 році. Після анексії Криму Росією український тральщик «Черкаси» опинився заблокований в озері Донузлав. Вихід в море був перекритий затопленими російськими кораблями, але наші моряки не здалися.