Дивна загибель бізнесмена в Києві: з’явилося фото передсмертної записки, де він називає винних

На місці загибелі бізнесмена Леоніда Вульфа була виявлена передсмертна записка, в якій повідомляється про причини самогубства.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

У записці, написаної нібито рукою Вульфа, йдеться про те, що причиною смерті стало пограбування квартири бізнесмена і звинувачення в його інсценування.

«Останні два роки я дуже хворів, гроші берег на випадок смерті. Після пограбування мій стан різко погіршився, я потрапив у лікарню. Мене звинувачують, що я сам пограбував свою квартиру і видав красиву інсценізацію», – повідомляється в записці.

В кінці записки Вульф зазначає, що придбав зброю, з якої був зроблений постріл, у свого знайомого, учасника Антитерористичної операції.