Фурса: Коронавірус – це погано для здоров’я людей, але добре для здоров’я українських реформ

Коронавірус, який лікується тільки з допомогою МВФ.

Світові ринки лихоманить. Вони злякалися вірусу. При цьому, інвестори і спекулянти досить цинічні, щоб не переживати з приводу звичайного грипу і того факту, що від нього може померти трохи більше людей, ніж при стандартних зимових сезонних епідемій. Хоча і це не факт. Немає.

Інвестори переживають з приводу того, що заходи країн, по боротьбі з поширенням вірусу, можуть боляче вдарити по світовій економіці. І в найгіршому сценарії призвести до рецесії. Зрештою, ще зовсім недавно, в кінці 2019 роки загальною стала теза, що для того, щоб поточна світова економіка потрапила в рецесію потрібно щось екстраординарне: війна, епідемія, стихійне лихо. Адже тільки так можна закінчити кризою період дуже дешевих грошей. І ось зараз ризик матеріалізується.

Обмежувальні заходи спочатку в Китаї, а потім і в Європі, хвилюють інвесторів. Вони бояться, що критична маса економічних обмежень може викликати ефект доміно і таки запустити механізм рецесії. Тим більше, світова економіка росте вже дуже давно. Дуже давно. І всі вже втомилися чекати кризи. І хто знає, може ми побачимо приклад саме сбывающегося прогнозу. Все-таки економіка – це про психологію.

Поки рано стверджувати, що «почалося» і діставати інструкцію поведінки від 2008 року. Поки це може бути лише сильна корекція на сильно перегрітих ринках. Але факт в тому, що ринки злякалися. І факт у тому, що це обмежує можливості України щодо доступу до зовнішнього фінансування. І це в 2020 рік, рік пікових виплат за зовнішнім боргом.

На тлі переляку і втрати інвесторами апетиту до ризику вже кілька аукціонів з розміщення ОВДП пройшли дуже скромно. Без іноземців. Їм зараз не до збільшення своєї присутності в Україні. А адже саме ОВДП, внутрішні облігації, були основним джерелом залучення коштів для України у 2019 році.

Поки що цей краник прикрили. Чи надовго – залежить від того, спостерігаємо ми корекцію чи реальний перехід до кризи. Відповіді на це питання немає. І його не буває. Але факт – внутрішні облігації не помічник для українського Мінфіну. Те ж саме можна сказати і про інший ринковий інструмент – єврооблігації. Там зараз неможливо здійснити новий випуск. Всі перелякані. І швидше продадуть, ніж куплять.

У підсумку, запаморочення від успіхів, яке було в середовищі українських еліт, що тепер нам не потрібен МВФ і ми «самі з вусами», обійдемося ринком, закінчується. Стикаючись з жорстокою реальністю. Коли доведеться виконувати програму реформу, щоб уникнути економічного колапсу. Тому що для рефінансування боргу в таких умовах залишаються тільки наші друзі-кредитори – МВФ, Світовий Банк і ЄС. Та інші офіційні організації, які покликані підтримувати такі країни, як Україна. Та фінансування від усіх наших партнерів прив’язане до програми МВФ.

Буде програма МВФ – будуть гроші ЄС та Світового Банку. Не буде – Україна залишиться наодинці з перспективою дефолту.

Таким чином, для країни критично важливо отримати програму МВФ як можна швидше. Великі виплати припадають на березень і травень, і якщо ресурсів для березня поки достатньо, то для травня необхідно залучати зовнішнє фінансування.

Таким чином, коронавірус не залишає українським властям вибору. Вони зобов’язані в найкоротші терміни домовитися з МВФ. А значить перестати займатися незрозуміло чим в парламенті, який заблокований земельним питанням, і після прийняття багатостраждального закону про ринок землі якнайшвидше проголосувати «антиколомойский закон». І не виключено, що на тлі вкрай переляканих ринків, МВФ піде на зустріч українському уряду і в порядку винятку виділить транш у бюджет. Розуміючи, що інших джерел фінансування немає.

Коронавірус – це погано. Для здоров’я людей. Але, як виявилося, добре для здоров’я українських реформ. Тому що не залишає владі вибору. У них тепер немає жадібних інвесторів, які на тлі дешевих грошей, готові закривати очі на витівки влади і продовжувати купувати. Тепер є тільки досвідчені бюрократи, які знають, з ким мають справу, а тому повторюють сакраментальне «вранці реформи, увечері гроші».

Не виключено, що істерика на ринках пройде і ми не побачимо переходу до затяжного падіння і рецесії. Але поточні події на ринках повинні нагадати владі України як важлива співпраця з МВФ і що хороша погода не може тривати вічно. А значить треба мати з собою парасольку. А значить треба цінувати програму МВФ. А значить треба перестати викручуватися і намагатися пропетляти, залишаючись друзями як з МВФ, так і з українськими олігархами. Вірус не дозволяє служити двом панам одночасно.

Сергій ФУРСА