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Facebook заборонив рекламу ліків, які обіцяють вилікувати від коронавірусу

27.02.2020

Facebook боронувати рекламу препаратів, які обіцяють вилікувати чи запобігти коронавірусу.

Компанія посилює правила реклами на платформі, щоб зменшити дезінформацію, пише Business Insider. Так Facebook боротиметься зі сплексом паніки у соцмережі щодо коронавірусу.

Наприкінці січня Facebook почав видаляти неправдиву інформацію про коронавірус, яка може зашкодити людям, які вірять цим даним.

Нагадаємо, що у грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з’єднання ясувалося, що причиною захворювання ставши раніше невідомий вид коронавірусу.

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