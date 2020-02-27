У Липецьку чоловік світового судді вбив чотирирічну дочку і поранив дружину

Житель Липецька 1984 року народження напав на свою дружину, яка є світовим суддею, і двох дітей 11 і 4 років. В результаті молодший дитина загинула, а старшому і його матері були нанесені ножові поранення. Про це повідомляє управління СК по Липецькій області.

За версією слідства, між чоловіком та дружиною виникла сварка, після чого чоловік скоїв свій напад. Згодом він спробував підпалити будинок, а після цього вчинив самогубство. Слідчими органами порушено кримінальну справу за статтями «вбивство малолітньої» і “замах на вбивство». Допитуються свідки та можливі очевидці події.