Роскачество не знайшло жодної тушонки по ГОСТу. У м’ясі виявлені антибіотики

М’ясні консерви з яловичини вищого сорту, представлені на російських прилавках, не відповідають ГОСТу, а частина продукції містить сліди антибіотиків. До такого висновку прийшли фахівці Роскачества, які перевірили 23 торгові марки Росії і Білорусії в ціновому діапазоні від 83 до 306 рублів за банку.

«Вимогам стандарту … не відповідали ні одні з досліджених м’ясних консервів», — зазначається на сайті Роскачества. За результатами перевірки 136 показників найбільше запитань у авторів дослідження викликали консистенція, зовнішній вигляд, смак і запах яловичини, а також співвідношення кількості м’яса і бульйону. Тільки до однієї з марок у дослідників не було претензій.

Більшу частину зразків фахівці визнали безпечними. Однак у п’яти з них були виявлені сліди антибіотиків, а в одному кількість навіть перевищила 1 тисячу мкг/кг при звичайних показниках в 1,4—5 мкг/кг. При цьому діючими в Росії нормативними документами це вміст ніяк не регламентується. У ряді перевірених зразків були також виявлені ДНК інших тварин: свині, кури і коні.

Що стосується наявності в консервах важких металів, пестицидів і нітрозамінів, таких прикладів фахівці не виявили, повідомляє «Федеральне агентство новин». За мікробіологічними показниками, куди входять клостридії, дріжджі, плісені, патогенні мікроорганізми і спороутворюючі бактерії, порушень також виявлено не було, пише агентство Defense News.