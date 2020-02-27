Самогубство з відомими

За масштабні розкрадання керівництва Полтавської області платять підлеглі — своїм життям.

6 лютого у Полтаві в гаражі біля будинку № 30 по вулиці Художня, де проживав, був знайдений повішеним Ігор Анатолійович Ткаченко, 06.06.1982 р.

За попередньою інформацією, це був “чистий суїцид”. Алкоголь в крові покійного нібито виявлений не був, а огляд місця події не зафіксував якихось деталей або обставин, які б вказували на насильницький характер НП.

Незважаючи на це, Нацполиция зареєструвала виробництво за ст. 115 КК (умисне вбивство): така нинішня практика поліції в подібних випадках. Потім проводять експертизи, опитування, допити, і коли ситуація проясниться — перекваліфікують склад …

Обережність поліції зрозуміла — покійний був відповідальним працівником виконавчого апарату Полтавської обласної ради – заступником начальника відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту. Мав відношення до мільйонних контрактів і був вхожий в кабінети керівників облради, володів дражливої для нього — керівництва — інформацією.

У той же час в професійних колах загибель колеги широко обговорюють.

IT-співтовариство Полтави — порівняно невелике коло добре відомих один одному фахівців, часто перетинаються по роботі. І тому в цьому колі стало швидко відомо, що цієї трагедії передувало.

Напередодні своєї загибелі Ігор Ткаченко скаржився колегам, що “наламав дров”. Мовляв, його керівництво змусило підписати приймання всіх етапів впровадження програми т. н. “Смарт-регіону”, а програма — не працює. Але він, Ткаченко, документи підписав. В результаті гроші підряднику заплачені за “пустушку”, “це — кримінальна справа”, “не знаю, що зі мною буде” і “якщо щось трапиться, допоможіть родині”.

Передсмертний лист Ігоря Ткаченка

Впевнені, що поліції не складе труднощів знайти учасників цих відвертих бесід і зафіксувати їх свідчення — якщо, звичайно, поліція цього захоче. І тоді у/виробництво можна перекваліфікувати на ст. 120 КК україни — “доведення до самогубства”.

І не тільки.

Тому що всебічне розслідування загибелі В. Ткаченко напевно призведе наслідок до цілого ряду інших злочинів: від зловживання службовим становищем до шахрайства і розкрадання бюджетних коштів в особливо великому розмірі. А фігурантами цих кримінальних справ неминуче стане низка керівників Полтавської обласної ради. І в першу чергу — голова Полтавської облради Олександр Біленький, керівник Ігоря Ткаченка і головний лобіст “Смарт-регіону”.

До речі, земляк покійного.

Так що ж це за програма така? В теорії і по документам “Єдиний веб-портал “SMART REGION Полтавської області” — такий собі регіональний аналог рекламованої нині “Держави в смартфоні”. З неясним функціоналом, туманними можливостями та сумнівної доцільністю. Але дуже, дуже дорогий. У липні 2019 київська Skywell Software отримала 189 тис. грн за розробку техзавдання порталу. 4 листопада, за результатами тендеру, на якому було відхилено кілька дешевих пропозицій, був укладений договір на розробку порталу. Виконавцем робіт було обрано київську FDI.ua Company. Вже 19 грудня розробники отримали повну суму — 2 млн 190 тис. грн. Згідно з умовами договору, з цієї суми — 90 тис. грн — це послуги з розгортання, налагодження, приймання та випробування системи. А в цілому бюджетом 2019 на неї було виділено 2,7 млн. грн. і вже до кінця того ж року система повинна була бути запущена через три місяці після оголошення тендеру на неї. Але цього не сталося. Програма так і не працює, що стало приводом ряду розгромних публікацій в місцевих ЗМІ на цю тему: “Зроблено Веніаміном”: Полтавська облрада вже витратила 2,4 млн на недороблений портал Smart Region”, “Проект “Smart Region” Полтавської області запустили у дослідну експлуатацію, яка триватиме 18 місяців”.

Ось приймання цього недопрацьованого програмного продукту В. Ткаченко в кінці грудня і підписав. А в лютому — знайшли у зашморзі …

Повинно бути щось дуже серйозне, що штовхнуло Ткаченко в петлю. Можливо, цим “детонатором” стала інформація про планову перевірку апаратів Полтавської облради та Полтавській ОДА (сидять в одному приміщенні) з боку ДССЗЗІ (Госпецсвязь) електронних сервісів Полтавської облради і скандально відомої системи для голосування (подробиці в публікаціях Фіктивний сайт, фіктивна система “Рада”: Полтавська облрада працює як приватна крамничка і Фіктивна система “Рада”: електронне шулерство має покривати корупцію?).

Але ось про які розкрадених суми йде мова, і яка в цьому роль покійного, а головне — тих, хто його ймовірно примушував до скоєння злочину — ось це можна з’ясувати тільки в рамках кримінального провадження. За інформацією автора, виявлений при покійному смартфон повернуто поліцією вдові загиблого без карти пам’яті і зі стертою в телефоні інформацією. Тим часом, відомо, що в смартфоні містилася вся робоча документація покійного. Пропала і «флешка», з якою покійний за життя не розлучався.

Ці факти наводять на думку, що з поліцейським наслідком вже «попрацювали» впливові люди. І тепер головна задача слідства — спустити цю справу «на гальмах».

Слід врахувати, що в Полтавській області в останні кілька років існує практика покупки керівництвом облради та ОДА прихильності керівництва полтавської поліції, прокуратури та СБУ щедрими траншами «допомоги» з обласного бюджету. Тому також розслідування цієї справи однозначно повинно проводитися, як мінімум ДБР.

А поки, на сесію 28 лютого 2020 року Біленький наполегливо проштовхує проект рішення Полтавської облради «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2018 — 2020 роки».

Згідно з ним, протягом 2020 році на систему захисту Smart Region заплановано витратити — 370 тис. грн, на забезпечення функціонування та модернізації сайту — 190 тис. рн, на громадську оцінку проектів — 175 тис. рн. Всього — 735 тис. грн.

З урахуванням цих змін випливає, що загальна сума вже виділених коштів і запланованих становить 3 млн 114 тис. грн.

Але головне у всій повой історії — не кримінальний, і не правовий аспекти, а моральний.

Самогубство підлеглих, які стали заручниками фактичних “господарів області” — вже рутинне для Полтавщини подія. На яке ніяк не реагують ні “правоохоронці”, ні, зрозуміло, влада, ні депутати всіх рівнів, ні “кишенькові” активісти. Доведення до самогубства “пересічних” злодійський бидло-елітою” стало настільки рутинною справою, що ніхто вже такими “дрібницями” не заморочується — ні держава, ні суспільство.

Нагадаємо, що 28 квітня 2016 року директор полтавського телеканалу «Лтава» Євген Лопушинський був доставлений в Полтавську райлікарню з двома ножовими пораненнями в область серця. Очевидці, а також полтавські ЗМІ стверджували, що довів журналіста до спроби самогубства губернатор Полтавщини Валерій Головко та його родич по прізвища Руслан Кременчуцький. Причина — Ст. Головко будь-яким способом намагався отримати повний контроль над телерадіокомпанією “Лтава” і “тиснув” на гендиректора Е. Лопушинского, який не погоджувався робити “замовні матеріали” і призначати Р. Кременчуцького першим заступником. Нижче — копія заяви Лопушинского, в якому він власноруч описує деталі інциденту, який стався між ним і Кременчуцьким 20 квітня.

Близько 17.20. Кременчуцький зайшов у кабінет директора «Лтава», нецензурною лайкою вигнав звідти співробітницю, викликану для наради, облаяв, а потім, схопивши за комір сорочки, кілька разів вдарив Лопушинского.

Після цього Лопушинского викликали до губернатора. Там Головко вимагав від Лопушинского “не ви *** ся”, а призначити Кременчуцького першим заступником, дозволивши йому робити потрібні сюжети. Інакше губернатор нібито погрожував зробити з Лопушинского «агента Кремля», звинуватити в корупції та інших гріхах.

Після цієї розмови Лопушинський здійснив першу спробу самогубства. Він намагався повіситися, і лише випадкова поява близької людини завадило це зробити. Після чого Лопушинський зібрав колектив, вибачився перед працівниками, закликавши до дружної роботи і, прийшовши додому, зробив другу спробу самогубства. Лопушинський, перебуваючи в стані нервового зриву, схопив ніж і двічі вдарив себе в груди …

Журналіста лікарі врятували, але ось співпрацювати зі слідством він категорично відмовився. А наслідок (його вела обласна поліція) і не наполягало:

На початку відео — у президії Полтавської обласної ради сидять два спільника — головних “дерибанщика” обласного бюджету голова облради Олександр Біленький (ліворуч) і тепер уже екс-голова Полтавської ОДА Валерій Головко). На кожному — по суїциду підлеглих …

У результаті справа закрита, а В. Головко в лютому 2019 року був “прийнятий” НАБУ за корупцію в особливо великому розмірі, знятий з посади. Але і сьогодні є “тіньовим” керівником Полтавської ОДА, примудряючись при “нової” влади впливати на “розпилювання” бюджету через отримання жирних підрядів на підконтрольні йому фірми.

І все це — на тлі повного паралічу державної влади в півторамільйонному регіоні. Де величезні газові родовища безкоштовно передані під контроль Росії “керманичами”, рядженими у вишиванки — ще при “старій владі”. А “нової влади” до цього ніякого діла немає. Де 8 місяців не було голови ОДА, а призначений новим президентом – через місяць після призначення повністю підпав під вплив досвідченого інтригана і шахрая – Олександра Біленького, через якого накатаними лекалами реалізується «освоєння» бюджетних коштів, перекроювання ВІДГ в інтересах одіозних представників «старої влади» і самого Біленького. Де депутати Ради від “Слуги народу” заспівали зі вчорашніми “регіоналами” і вже “пиляють” область нарівні зі старшими товаришами.

При цьому прокуратура, поліція, СБУ та ДБР імітують роботу — нічим іншим цей розгул корупції і руйнування інститутів держави пояснити неможливо.

Полтавщина, це регіон, де нічого не змінилося для “простих людей”: “червоні приходять — грабують, зелені приходять — грабують”.

Все це бачать і розуміють люди. І роблять вірні висновки.

І регіон вже “закипає”.

На фото вгорі — зліва направо: фігурант корупційної справи, розслідує НАБУ, екс-голова Полтавської ОДА Валерій Головко; його спільник — голова Полтавської обласної ради Олександр Бєлєнький

Костянтин Іванченко, Аргумент