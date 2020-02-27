Екс-нардеп Бобів, скрывший десятки мільйонів в декларації, оштрафований на 51 тис. гривень

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому народному депутату України Геннадію Бобову покарання у вигляді штрафу в сумі 51 тис. гривень за недостовірне декларування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу САП.

Так, 26 лютого 2020 року під час підготовчого засідання між прокурором САП і обвинуваченим колишнім народним депутатом підписано угоду про визнання винуватості.

“Вироком Вищого антикорупційного суду затверджено зазначену угоду, особу визнано винною за ст. 366-1 КК України і призначено покарання у вигляді штрафу в сумі 51 тис. гривень”, — йдеться в повідомленні.

Також, Бобів позбавлений права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 1 рік.

Нагадаємо, в щорічних деклараціях за 2015 — 2018 роки і в декларації, поданої в серпні 2019 року, перед звільненням з посади народного депутата, підозрюваний не вказав фінансові зобов’язання в розмірі 52 млн гривень, нерухомість за кордоном вартістю 2,32 млн швейцарських франків, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою в статутному капіталі 98,2%, що в грошовому еквіваленті становить понад 467 тис. гривень.