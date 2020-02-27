Самопідпал під Офісом президента: У Зеленського зайнялися земельним питанням чоловіки

Житель Сумської області Олександр Бурлаков, який вчора підпалив себе біля Офісу президента, перебуває в реанімаційному відділенні, але опіки не загрожують його життю. ВП зайнявся його земельним питанням. Про це розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель, передає «Українська правда».

За її словами, чоловік веде себе активно, каже. Опіки не загрожують його життю. Чоловікові роблять всі необхідні процедури для якнайшвидшого одужання.

Мендель також повідомила, що стосовно земельного питання, яке намагається вирішити Бурлаков (земельні паї ДСП «Промінь» ВАТ «Білопільський машинобудівний завод») ВП направив запит в Нацполицию та Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру з проханням в межах компетенції ознайомитися з питаннями, піднятими заявником.

Якщо будуть підстави, відповідальних осіб просять вжити відповідних заходів і про результати повідомити заявника і в Офіс президента.

Крім того, Офіс президента звернувся в Сумську облдержадміністрацію з проханням розглянути звернення Бурлакова, і в разі виявлення порушення його прав вжити заходів до їх відновлення.