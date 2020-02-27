В Украине кардинально изменят правила дорожного движения

Новые ПДД должны увеличить ответственность для пешеходов.

В конце прошлого года Верховный суд Украины признал объективную вину и установили ответственность для пешехода, из-за действий которого произошло ДТП. Теперь все суды должны учитывать этот случай при вынесении своих решений, передает портал mmr.

После этого в прошлом году был зарегистрирован законопроект, предусматривающий усиление ответственности для пешехода. Согласно документу, за нарушение ПДД предусматривается штраф в двухсот пятидесяти пяти вместо пятидесяти одной. Если правоохранители выяснят, что водитель пьян, то степень финансовой ответственности вырастет до 510 гривен. Кроме того, если действия пешехода привели к созданию опасной аварийной ситуации, его могут наказать не только штрафом, но и общественными работами от 12 до 40 часов.

Специалисты сообщают, что действия пешеходов являются причиной всего лишь трех процентов аварий, тогда как базовой причиной смертности на дорогах остается превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения водителями авто.

Также другой законопроект предусматривает введение ответственности за нарушение ПДД для тех категорий участников дорожного движения, которые до этого не имели прописанной в закон ответственности. Речь идет о владельцах моноциклов, электрических самокатов, скутеров.