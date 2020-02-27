Скасування єдиного податку: У Гончарука розповіли, які зміни чекають на ФОП

Радник прем’єр-міністра України, колишній міністр фінансів Словаччини Іван Міклош заявив, що провести повноцінну податкову реформу в Україні буде дуже важко. Про це він сказав в ефірі «Радіо НВ».

За його словами, прем’єр Олексій Гончарук є прихильником податкової реформи, однак йому потрібна більш сильна підтримка. Зокрема, її повинні підтримати більшість нардепів.

«Не можна тільки трошки змінити сьогоднішню систему, тому що вона дуже погана, дуже дивна. Зробити справжню податкову реформу буде дуже важко, тому що це політично чутливе», — пояснив Міклош.

Він зазначив, що однією з передумов справжньої податкової реформи є скасування спрощеної системи оподаткування для ФОП. «Спрощенка» приводить до податкового нерівності, коли багаті платять набагато менші податки, ніж бідні і працюють люди.

Міклош додав, що на даний момент податкова система в Україні – дуже нестійка.

«Система, коли деякі платять менше — 5-7% (податків) — та інші платять більше 40% (ЄСВ плюс ПДФО), це створює тиск на тих, хто платить всі податки, щоб вони теж використовували спрощену систему, або вони не будуть здатні конкурувати», — пояснив він.

Радник Гончарука підсумував, що без скасування такого податкового нерівності неможливо створити «нейтральну справедливу податкову систему, яка буде боротися з тіньовою економікою».