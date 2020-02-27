Азербайджанська нафта потекла в Білорусь: Лавочка для РФ остаточно зникла

В Білорусь, в березні, надійде перша партія азербайджанської нафти об’ємом 160 тис тонн.

Як ви пам’ятаєте, не здатна домовитися про ціни на нафту з “братньою” Білоруссю Росія, по суті, втратила цей ринок, надавши Мінську можливість самостійно робити вибір на користь того чи іншого постачальника. І починаючи з січня в Білорусь таки потекло “чорне золото” з інших країн, нівелюючи монополію “Роснефти”.

Так, з січня Білорусь почала отримувати першу норвезьку нафту через литовський порт Клайпеда, а візит держсекретаря США Майка Помпео і зовсім вселив надію на повну компенсацію російської нафти американської. Але, одна справа розмови, а інша – реалізація. І в даному контексті не так вже далеко від розмов до дій зайшов Азербайджан.

Не так давно, в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що компанія Socar може почати поставки нафти в Білорусь через трейдингові операції. І ось, за вікном кінець лютого, а в Білорусь вже готові до відправки два танкери з азербайджанською нафтою від SOCAR, загальним обсягом 160 тис тонн.

Нафту в Білорусь на Мозирський НПЗ буде поставлена, в тому числі і за допомогою трубопроводу “Одеса – Броди”. Завершення поставки очікується в березні.

Таким чином, Білорусь, мал по малу, але набиває базу постачальників, на яких вона може розраховувати, тим самим мінімізуючи ефект від можливого паливної кризи. Крім того, президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду узгодити з Польщею можливі поставки через порт у Гданську саудівській, а так само обіцяної американської нафти.

Таким чином, ми можемо з вами бачити, як Москва, керуючись нерозумною і недалекоглядною жадібністю, відкрила скриню Пандори, не тільки втративши ринок РБ, але і дозволивши зайти на нього найрізноманітнішим конкурентам, що нівелюють монополію.

Злий Одесит