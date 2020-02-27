Бекболат Тлеухан і невмілий плагіат музики до «Елім менің»

Виповнилося три роки, як депутат мажилісу Бекболат Тлеухан був публічно звинувачений у крадіжці. По цій крадіжці не відбулося ні судових засідань, ні компетентних комісій. Високе суспільне становище «підзахисного» Бекболата Тлеухана дозволило йому не тільки не турбується про відповідальність і репутації, але і погрожувати тим, хто його звинуватив у цьому тяжкому проступок.

Скандал стосувався казахської авторської та народної музики і лише незначно вийшов за рамки казахоязычных компаній. Разом з тим він гідний більшого освітлення, тому нагадаємо суть тліючого конфлікту.

20 лютого 2017 року блогер Айгүл Орынбек з Шимкента (31 341 передплатник в FB) написала відкритий лист депутату Бекболату Тлеухану. У повідомленні міститься заклик покаятися в музичному плагіаті і принести вибачення казахського народу.

Мелодійні Тлеухания Бекболата

Йдеться про пісню «Елім менің» («Моя країна»). Це популярна пісня, що володіє розвиненою мелодією. Її автором вважався Бекболат Тлеухан.

Разом з тим, в цій пісні дочка покійного музиканта, викладача і композитора Гарифуллы Курмангалиева дізналася твір свого знаменитого батька, написане в 1977 році. Музичний заклад, який закінчив сам Бекболат Тлеухан, тісно пов’язане з Гарифуллы. Згідно зі свідченнями дочки, Бекболат відвідував родину, зберігає великий авторський архів Курмангалиева і викрав листок з партитурою пісні «Елім менің».

У сім’ї виявилася копія цієї речі, датована «77», тобто 1977 року. Папір відповідає тому часу і почерк композитора підтверджений неофіційною експертизою.

Бекболат Тлеухан не визнав за необхідне публічно відповісти на тяжкий для творчої людини обвинувачення. Зате почав погрожувати родині покійного метра і блогеру Айгүл Орынбек. Втім, наскільки ми інформовані в реальну площину загрози Бекболата Тлеухана не перейшли.

Як докази плагіату з боку Бекболата Тлеухана Айгул Орынбек наводить таку партитуру. З її слів, ця копія тієї, що вкрав Бекболат:



Якщо «прочитати запис, вийде наступна мелодія, разюче нагадує «Елім менің».

Всупереч очікуванням громадськості скандал перейшов у мляву форму і триває вже три роки. Не пред’явлено ні формальних звинувачень, не отримано переконливих виправдань — або відповідних обвинувачень від Бекболата Тлеухана. Разом з тим депутат-співак продовжує виконувати її і пісня користується певною виправданою популярністю.

На цьому втім конфлікт з блогером не закінчився. Айгул Орынбек була рупором громадськості при «скиданні» Бекболата Тлеухана з позиції президента Асоціації національних видів спорту Республіки Казахстан. Тоді Бекболат образився і грюкнувши дверима залишив посаду, залишивши підозри про підкуп національної збірної з кок-бору з боку узбеків без відповіді.