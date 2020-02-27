В Киеве на вокзале засекли наглых воров

На киевском железнодорожном вокзале воры растегивают рюкзаки

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале орудуют наглые воры, которые без зазрения совести растегивают людям рюкзаки и сумки и пытаются украсть вещи. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

По словам мужчины, который заметил вора, злоумышленников было несколько человек, они быстро убежали.

“Ситуация такая: только выхожу с поезда, как какое-то гнилое существо расстегнуло мой рюкзак. Я яростно крикнул и хотел ударить, но они же твари шустрые – убежали. Нашел уже наверху на самом вокзале. Их было 4-6 человек, двоих я словил и дальше все на видео. Говорят, что если государство не занимается подобными проблемами – этим начинают заниматься люди самостоятельно”, – написали под видео.

В Киеве на вокзале засекли воровок (YouTube)

Пользователи сети отреагировали на очередных “героев” в комментариях.