Моз спростувало коронавірус в українки в Італії

Повідомлення про те, що українка заразилася коронавірусом в італійському місті Кремона, не відповідають дійсності.

Оскільки результати її аналізів ще не отримані, випадок не можна вважати підтвердженим.

Про це в ході брифінгу 27 лютого заявив головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко, передає Оглядач. Разом з тим він визнав, що 26-річна дівчина справді захворіла, проте запевнив, що загрози її життю немає.

“Сьогодні найбільша проблема в Італії. Є підозра на випадок коронавіруса в українки. Стан здоров’я у неї не критичне, загрози життю немає”, – підкреслив Ляшко.