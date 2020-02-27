Жена Олега Винника в прозрачном топе получила первую национальную премию

Вероятная супруга Олега Винника и талантливая певица Таюне была удостоена национальной премии.

Олег Винник никогда не рассказывает о личной жизни на публике, но однажды в интревью проговорился: сердце его уже занято. Поклонницы долго думали, кого же скрывает артист, и пока все подозрения падают на его бэк-вокалистку Таюне.

Вероятная жена Олега Винника получила премию

Недавно вероятная жена Винника получила престижную премию, которую для нее написал сам артист.

“Я горжусь тем, что я – украинка, и имею возможность своим голосом отразить фольклор, этнику и душу нашей страны. Спасибо организаторам премии Украинская песня года, – написала Таюне и добавила: – Спасибо, Олег Винник, за песню Сладкие слезы. Счастлива, что именно с этой композицией меня отметили национальной премией”.

“Поздравляю-поздравляю! Желаю только побед и только вперед! Достигать вершин и преодолевать препятствия! Верю в вас!”, “Поздравляю вас! Вы – очень хорошая певица. Мы любим и желаем всего наилучшего”, “Заслуженная награда – сильный и красивый голос” – комметнируют поклонники.

Вероятная жена Олега Винника получила премию

Вероятная жена Олега Винника получила премию