Конгресмени запідозрили Трампа у використанні Світового банку для тиску на Зеленського

Деякі американські конгресмени стурбовані, що Білий дім міг підключити наближеного до президента Трампу голову Світового Банку Девіда Малпасса до тиску на Україну в серпні 2019 року, коли він зустрічався з президентом Зеленським у Києві.

Про це йдеться в листі законодавців Малпассу, оприлюдненому на сайті одного з авторів звернення, конгресмена Денні Гека, повідомляє сьогодні ввечері «Укрінформ».

«Пишемо вам, оскільки хочемо зрозуміти контекст вашого візиту до Києва 22-23 серпня 2019 року, а також додаткову інформацію про плани Світового банку по роботі з Україною в подальшому», — зазначили в листі законодавці.

Вони підкреслили, що підтримують ініціативи Світового банку, спрямовані на зростання української економіки і зміцнення її демократичних інститутів.

«Проте у нас є занепокоєння, що ваша зустріч 23 серпня 2019 року з Президентом Володимиром Зеленським також збіглася з розпалом кампанії президента Трампа (в період з 25 липня по 11 вересня 2019 року) щодо тиску на Президента України Зеленського з метою порушення кримінального розслідування проти його (Д. Трампа — ред.) політичних опонентів», — зазначили конгресмени.

У зв’язку з цим вони звернули увагу, що з тих пір «Світовий банк затвердив ніяких нових проектів для України».

Члени Конгресу США також розмістили перелік конкретних питань до глави Світового банку, які могли б розкрити деталі його візиту в Україну в серпні.

Зокрема, законодавці хочуть дізнатися, коли було прийнято рішення відвідати Україну; відбувалася координація візиту з іншими членами правління банку; хто ще був притягнутий до делегації.

Крім того, які пропозиції озвучувалися з боку СБ в Києві; піднімалися питання «Бурисмы», Хантера Байдена або Віктора Шокіна.

У той же час, конгресмени запитують, які проекти Світового банку по Україні були відкладені за цей період, і які розглядаються у подальшому.

Під зверненням поставили підписи конгресмени США Денні Гек, Джим Гаймс, Ед Перлмуттер, Хуан Варгас, Дженніфер Уэкстон і Стівен Лінч.

Занепокоєння членів Конгресу США пов’язано в основному з тим, що призначення глави Світового банку традиційно є квотою уряду США. Девід Малпасс під час виборів президента США в 2016 році був старшим економічним радником Дональда Трампа. У 2017 році він був призначений заступником міністра фінансів США з міжнародних справ. З 9 квітня 2019 року Девід Малпасс очолює Світовий банк.