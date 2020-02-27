Група “чорних лісорубів” з Рівненської області вирубувала дерева у Пущі-Водиці

У Києві міліція затримала групу “чорних лісорубів”. Затримані, жителі Рівненської області, організували незаконну вирубку дуба на території ландшафтного заказника місцевого значення “Пуща-Водиця”. За попередніми даними, сума збитків сягає мільйона гривень.

Про це KV стало відомо з повідомлення прес-служби ГУ Нацполиции в Києві.

У середу, 26 лютого, правоохоронці затримали вісім людей під час транспортування незаконно вирубаної деревини.

У ході слідства правоохоронці встановили, що жителі Рівненщини організували на території ландшафтного заказника місцевого значення “Пуща-Водиця”, який знаходиться на території Києва, і Межигірського лісництва незаконну вирубку дуба.

Кожен учасник злочинного угруповання відповідав за свій напрямок діяльності: організацію незаконного вирубування деревини, підбір працівників і доставку їх у Київ, транспортування деревини до місця зберігання, а також до населених пунктів, які відзначали клієнти.

В цілях конспірації ретельно планували кожен вихід на “роботу” і планували маршрути вивезення деревини породи “дуб”. Склад зберігання перебував у Рівному. В подальшому реалізовували деревину за ціною 500 доларів за кубічний метр.

За попередніми підрахунками, в результаті злочинної діяльності угруповання державі завдано збитків більше ніж на мільйон гривень.

В ході проведення поліцейської спецоперації в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України були затримані вісім учасників злочинної групи.

Також за місцем проживання фігурантів та складських приміщень правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Вони вилучили “чорнові” записи, колоди дерев породи “дуб” та обладнання.

П’яти фігурантам повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України, а трьом – за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 246 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Зараз встановлюється повне коло осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину, в тому числі перевіряються посадові особи лісових господарств

Як повідомляла KV, зі столичних парків і скверів за рік було викрадено 166 дерев і 2,7 тисячі кущів. Найбільше рослин із зелених зон у Києві крадуть на Троєщині та Борщагівці.

Нагадаємо, 6 лютого на пленарному засіданні Київради депутати підтримали низку рішень, які передбачають розширення природно-заповідного фонду столиці. Так, ландшафтним заказником місцевого значення стане “Золотий ліс” на території лісових кварталів Межигірського та Пуща-Водицького лісництва Святошинського лісопаркового господарства орієнтовною площею 2008,7 га. Крім того, природно-заповідний фонд Києва поповниться ще 5 новими об’єктами.