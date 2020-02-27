У Польщі заперечують присутність коронавіруса, але 47 осіб під підозрою

Заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Фарба розповів, що в даний час у Польщі перевіряються 47 осіб з підозрою на коронавирусной інфекцією, пише УНН з посиланням на видання Gazeta Wyborcza і Rzeczpospolita.

Представник служби охорони здоров’я Польщі Войцех Андрусевич спростував заяву про підтверджений випадок захворювання коронавірусом в Польщі.

“Ми заперечуємо повідомлення про коронавірус в Польщі. Будь ласка, не поширюйте чутки”, — заявив Войцех Андрусевич.

Заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Фарба розповів, що в даний час у Польщі перевіряються 47 осіб з підозрою на коронавирусную інфекцію, 55 осіб перебувають на карантині, а на активному епідеміологічний нагляд — 1570 осіб.

Як заявив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовски — “поява випадків коронавіруса в Польщі є лише питанням часу”.

Додамо, ЗМІ повідомляли, що у польському місті Лодзь зафіксували перший випадок зараження коронавірусів COVID-19. Як повідомив місцевий сайт Express Ilustrowany, вірус був виявлений у 25-річної жінки, яка напередодні повернулася з Таїланду.